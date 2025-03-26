Минпромторг РФ предложил создать видеоигру о применении дронов на войне в Украине
Министр промышленности и торговли Антон Алиханов предложил создать компьютерную игру, посвященную применению беспилотников в российско-украинской войне. Он попросил предоставить соответствующие предложения министра цифрового развития Максута Шадаева и мэра Москвы Сергея Собянина, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
В Минцифры заявили, что пока не видели обращений от Минпроторга, но концептуально поддерживают меры, направленны на «развитие в правовом поле деятельности по разработке и продвижению видеоигр российских разработчиков».
Других подробностей газета не приводит.
По мнению генерального директора Организации развития видеоигровой индустрии Василия Овчинникова, в России есть реальный спрос на военные симуляторы и патриотические проекты, особенно со стороны военных и образовательных учреждений. Он считает, что игры по полетам БПЛА в «зоне СВО» есть шансы получить популярность у аудитории, если она будет качественно выполнена и предложит захватывающий геймплей.
По оценке опрошенных газетой экспертов, стоимость игры будет зависеть от жанра и масштаба разработки, на ее разработку может понадобиться от одного до пяти миллиардов рублей.