Минпромторг РФ предложил создать видеоигру о применении дронов на войне в Украине

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов предложил создать компьютерную игру, посвященную применению беспилотников в российско-украинской войне. Он попросил предоставить соответствующие предложения министра цифрового развития Максута Шадаева и мэра Москвы Сергея Собянина, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

В Минцифры заявили, что пока не видели обращений от Минпроторга, но концептуально поддерживают меры, направленны на «развитие в правовом поле деятельности по разработке и продвижению видеоигр российских разработчиков».

Других подробностей газета не приводит.

По мнению генерального директора Организации развития видеоигровой индустрии Василия Овчинникова, в России есть реальный спрос на военные симуляторы и патриотические проекты, особенно со стороны военных и образовательных учреждений. Он считает, что игры по полетам БПЛА в «зоне » есть шансы получить популярность у аудитории, если она будет качественно выполнена и предложит захватывающий геймплей.

По оценке опрошенных газетой экспертов, стоимость игры будет зависеть от жанра и масштаба разработки, на ее разработку может понадобиться от одного до пяти миллиардов рублей.

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