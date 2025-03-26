Трамп допустил, что Россия затягивает подписание соглашения о прекращении огня

Президент США Дональд Трампа не исключил, что Россия намеренно затягивает подписание соглашения о прекращении огня с Украиной.

«Я не знаю. <…> Но я думаю, что Россия хочет положить конец [этой войне], но, возможно, она тянет время. Знаете, я делал так на протяжении многих лет: „Я не хочу подписывать договор, я хочу как бы остаться в игре, но, возможно, я не хочу этого делать“. Я не уверен. Но все же думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось, и, думаю, что [президент Украины Владимир] Зеленский хотел бы, чтобы все это закончилось», — сказал Трамп в интервью Newsmax.

Он добавил, что в среднем каждую неделю обе стороны конфликта теряют в общей сложности .

«Они не американцы, но с этой точки зрения это не имеет для меня значения. Я вижу фотографии с фронта, но предпочел бы их не видеть. Руки, ноги и головы разбросаны повсюду. <…> Я просто хочу, чтобы это прекратилось», — добавил президент США.

США в ходе переговоров с Украиной, прошедших 11 марта в Саудовской Аравии, предложили ввести 30-дневное прекращение огня на всей линии фронта. Киев поддержал это предложение. Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с предложением прекратить боевые действия, но оно должно привести «к долгосрочному миру». По итогам переговоров Путина с Трампом было объявлено о решении прекратить удары только по энергетическим объектам.

Кремль и Минобороны РФ настаивают на том, что временный мораторий на нанесение ударов по объектам энергетики действует с 18 марта, когда об этом договорились российский и американский президенты. При этом президент Украины Владимир Зеленский говорил, что соглашение о прекращении ударов по объектам энергетики действует с 25 марта. В последние дни Минобороны РФ регулярно обвиняет Украину в ударах по объектам энергетики.

23-25 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде проходили переговоры США с представителями России и Украины. Представители США встречались отдельно с украинской делегацией и отдельно с российской. По их итогам Белый дом объявил, что Вашингтон договорился с Киевом и Москвой обеспечить безопасное судоходство и «исключить применение силы» в Черном море.

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