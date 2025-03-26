Замглавы Генштаба ВС России Вадим Шамарин, обвиняемый во взятке, попросил отправить его на войну

Заместитель начальника Генштаба ВС России, руководитель Главного управления связи генерал-лейтенант Вадим Шамарин попросил отправить его на войну в Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на защиту генерала, обвиняемого в получении взятки.

По словам одного из адвокатов, Шамарин «неоднократно» подавал письма, в которых просил отправить его на « , чтобы послужить Родине».

Просьба генерала рассматривается в Минобороны, утверждает защита.

Вадима Шамарина арестовали в мае 2024 года. По версии следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин получил взятку на общую сумму в 36 миллионов рублей от генерального директора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этой же организации Елены Гришиной. Деньги Шамарину заплатили за «увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». ТАСС сообщал, что генерал частично признал вину и заключил сделку со следствием. Шамарин утверждал, что получил не 36 миллионов рублей, а 19 миллионов.

Адвокат Шамарина Игорь Дюкин сообщал, что Шамарина отстранили от должности замглавы Генштаба еще в мае 2024 года. При этом он подчеркивал, что генерал не уволен, а выведен за штат.

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