Путин отменил собственный указ о передаче российских активов Ariston структуре «Газпрома»

Президент России Владимир Путин отменил решение о передаче во временное управление АО «Газпром бытовые системы» российских активов компании Ariston. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовых актов.

Передать «дочке» «Газпрома» активы ООО «Аристон Термо Русь» Путин распорядился год назад — в апреле 2024 года. Что стало причиной отмены указа, неясно.

Вместе с российскими активами Ariston компании АО «Газпром бытовые системы» в апреле 2024 года были переданы российские структуры Bosch.

В России с весны 2023 года действует президентский указ, который позволяет передавать активы зарубежных компаний в России во временное управление Росимущества — то есть, фактически, национализировать их. По такой схеме были, например, поменяны собственники российского бизнеса Carlsberg, Danone, а также автодилера «Рольф».