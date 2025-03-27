Сеул: Северная Корея отправила в Россию еще три тысячи военных

Северная Корея в январе и феврале 2025 года дополнительно отправила в Россию около трех тысяч военнослужащих, сообщает Associated Press со ссылкой на оценку Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

По данным Сеула, Пхеньян также отправляет Москве все больше ракет, артиллерийского оборудования и боеприпасов и может нарастить поставки оружия в зависимости от ситуации на фронте.

Среди боеприпасов и военной техники, которую Северная Корея поставила РФ, — «значительное количество» баллистических ракет малой дальности, 170-миллиметровые самоходные гаубицы и около 220 единиц 240-миллиметровых реактивных систем залпового огня, утверждают в Южной Корее.

Ранее о том, в РФ дополнительно приехали от одной до трех тысяч военных из КНДР, сообщали южнокорейские СМИ со ссылкой на источники в разведке.

Северная Корея, по данным Украины, Южной Кореи и США, направила в Россию 11-12 тысяч солдат для участия в российско-украинской войне. Военнослужащих КНДР привлекли к боям в Курской области.

В январе президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Северная Корея потеряла около четырех тысяч солдат убитыми и ранеными. Такие же оценки по северокорейским потерям сейчас представил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.