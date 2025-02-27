Северная Корея отправила дополнительные войска в Россию

Власти КНДР направили в Россию дополнительные войска для участия в боевых действиях против Украины. Об этом пишут южнокорейские СМИ, ссылающиеся на данные разведки, сообщает Reuters.

Отправленные в РФ из КНДР военные, как предполагается, будут задействованы в боях в Курской области. Reuters не уточняет, сколько северокорейских военных отправлено в Россию. По данным южнокорейской The JoongAng, в РФ приехали от 1000 до 3000 военных из КНДР.

Официально южнокорейская разведка на просьбу агентства о комментарии не ответила.

Ранее The New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны США писала, не уточняя подробностей, что Северная Корея планирует отправить подкрепление в Россию.

В Россию в октябре прибыли (в том числе по морю) от 10 до 12 тысяч северокорейских военных, которых задействовали в боях в Курской области, сообщали разведки США, Южной Кореи и Украины.

По версии украинской стороны, войска КНДР понесли значительные потери (до 4 тысяч человек убитыми и ранеными). В начале января северокорейские войска были отведены из зоны боев, однако в середине февраля военные из КНДР вновь появились в Курской области.

Читайте также

«Дисциплинированная, преданная и бесстрашная сила» Украинские военные рассказали The New York Times, как воюют солдаты из КНДР — они идут по минным полям под артиллерийским огнем

Читайте также

«Дисциплинированная, преданная и бесстрашная сила» Украинские военные рассказали The New York Times, как воюют солдаты из КНДР — они идут по минным полям под артиллерийским огнем