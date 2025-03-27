В ФСБ заявили, что украинские спецслужбы вербуют россиян под прикрытием американской Rand Corporation

Украинские спецслужбы занимаются вербовкой россиян под прикрытием американской Rand Corporation, пытаясь получить данные о численности и составе российских войск, утверждают в ФСБ.

В спецслужбе заявили, что украинские представители через мессенджеры обращаются к россиянам, «предпочтительно связанным с военной службой», с предложением о сотрудничестве с Rand за денежное вознаграждение.

Целью данных контактов является получение секретных материалов о боевом применении стратегической авиации ВКС России, численности и дислокации подразделений вооруженных сил Российской Федерации, задействованных в специальной военной операции на Украине.

Спецслужба опубликовала ролик с аудиозаписью, как утверждается, разговора между оперативником и сотрудником украинских спецслужб. В ходе разговора оперативник выясняет, какая информация от него требуется. Ему отвечают, что это штатная структура, укомплектованность, боевой состав, средства поражения, средства радиоэлектронной борьбы.

На скриншотах переписки в мессенджере, показанных в этом же ролике, собеседница по имени Анастасия, которая представляется сотрудницей Rand, говорит, что их интересуют боевые распоряжения и численный состав войск.

Американская корпорация Rand (от английского research and development — исследования и разработки) — это некоммерческая исследовательская организация, которая предоставляет государственным учреждениям стран в США, Европе и Азии информацию, необходимую для принятия политических решений на основе фактических данных. В декабре 2023 года Генпрокуратура объявила Rand Corporation «нежелательной» в России организацией.