Покровск, Донецкая область, 25 марта 2025 года Iryna Rybakova / Ukraineʼs 93rd Mechanized Brigade / AP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Путин назвал «нелегитимной» всю систему власти в Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что вся система власти в Украине сейчас «нелегитимна». «Гражданские органы власти — они сегодня на самом деле в соответствии с конституцией Украины не являются законными. Выборы-то не были там проведены президента! А конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти. Если он сам нелегитимный, то все остальные — тоже», — сказал Путин.

Президент РФ заявил, что из-за этого ему «непонятно, с кем подписывать какие-то документы, и так-то непонятно, какую силу они имеют». Он выступил с предложением обсудить введение в Украине временного управления под эгидой ООН для проведения новых выборов. «В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре», — сказал он.

В новом выступлении риторика Путина относительно украинской власти ужесточилась: ранее он заявлял только о нелегитимности президента Владимира Зеленского — а теперь о нелегитимности всей системы власти в стране.

До этого Путин неоднократно заявлял, что, по его мнению, Верховная рада остается легитимной властью в Украине. Так, в феврале, рассуждая о перспективах подписания мирного договора, Путин говорил, что не будет считать подпись Зеленского под документом юридически значимой, однако готов заключать договоренности с Верховной радой.

Полномочия первого президентского срока Зеленского истекли в мае 2024 года. Военное положение, введенное в Украине, запрещает проведение новых выборов, и в стране существует консенсус, что пока идет война, Зеленский остается легитимным президентом. В феврале 2025 года Верховная рада со второй попытки приняла постановление, в котором подтверждается, что «его мандат не подвергается сомнению украинским народом и Верховной радой Украины».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже сообщил, что предложение президента РФ о введении временного управления в Украине было высказано из-за того, что «ситуация [в Украине] имеет тенденцию к утере контроля». Песков также выразил мнение, что украинские военные вопреки заявлениям президента Владимира Зеленского продолжают наносить удары по российской энергетической системе (в Киеве нанесение таких ударов отрицают), потому что «все сегменты ВСУ не слушают приказы руководства страны».

В Белом доме, комментируя предложение Путина о временном управлении, напомнили, что то, как управляется Украина, определяют ее конституция и народ. Эти слова были переданы журналистам от лица неназванного представителя Совета национальной безопасности США. Официальные представители администрации Дональда Трампа каких-либо заявлений не делали.

Россия

Российские военные вернули контроль над газораспределительной станцией «Суджа». После этого она подверглась атаке

Вчера российские военные взяли под контроль пограничный пункт пропуска «Суджа», рядом с которым находится газораспределительная станция. Официально об этом не объявлялось, но это подтверждается видеозаписями с места событий.

Вскоре после этого Минобороны РФ обвинило ВСУ в обстреле станции. По утверждению российского ведомства, утром 28 марта «Суджа» была атакована беспилотниками и ракетами HIMARS. В результате произошедшего «энергообъект фактически уничтожен», заявили в Минобороны.

Вскоре после заявления военного ведомства Дмитрий Песков сказал, что «РФ оставляет за собой право не исполнять постоянно нарушаемый Киевом мораторий на обстрелы энергетики».

Украина удар по станции отрицает. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что ответственность за атаку лежит на России. В Генштабе ВСУ подчеркнкули, что соблюдают договоренности по прекращению атак на энергетические объекты.

Газовая станция «Суджа» уже подвергалась атаке 21 марта, когда еще находилась под контролем ВСУ. Тогда стороны также обвинили в произошедшем друг друга.

Война глазами читателей «Медузы»

В этом письме есть мат.

Глеб (Днепр). Почему вообще кто-то решил, что будет мир? Один президент верит, что побеждает, и готов идти воевать дальше, уже намекает на новую волну мобилизации, на которую никто особо не торопится, но всех туда погонят силой. Второму нарисовали рейтинги поддержки и подали фальшивые соцопросы, где все готовы насмерть стоять ради клочка никому не нужной суши, вот он и бравирует, вот только никто в бусик идти умирать не хочет, кроме храбрецов в интернете, которые уже уехали как можно дальше от и назад возвращаться не собираются.

А третий играет в миротворца, пока ему через месяц не надоест, и он не пойдет строить стену на границе с Мексикой или добавлять новый штат к своим границам. Ну а европейские лидеры просто хотят продолжать конфликт еще долгие годы, куда они списывают тонны денег на распилах и откатах. Власть имущим похуй, они от войны еще не устали и готовы воевать дальше, народ-то еще не кончился, и не все деньги еще заработаны на этой войне. Мира не будет, а на людей плевать что диктатурам, что демократиям.

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