Кто управляет Украиной — определяет ее конституция и народ. В Белом доме ответили на предложение Путина ввести временное управление под эгидой ООН
Источник: Reuters
Представитель Совета национальной безопасности США прокомментировал агентству Reuters озвученное президентом РФ предложение ввести в Украине временное управление под эгидой ООН.
Собеседник агентства, имя которого не уточняется, напомнил, что государственное управление Украиной определяется ее конституцией и народом.
Более развернутых комментариев из Белого дома на момент публикации новости не поступало.
Владимир Путин 27 марта во время поездки в Мурманскую область предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы. Он в очередной раз заявил, что не считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины и не видит возможности подписывать с ним какие-либо документы о мире.