Представитель Совета национальной безопасности США прокомментировал агентству Reuters озвученное президентом РФ предложение ввести в Украине временное управление под эгидой ООН.

Собеседник агентства, имя которого не уточняется, напомнил, что государственное управление Украиной определяется ее конституцией и народом.

Более развернутых комментариев из Белого дома на момент публикации новости не поступало.

Владимир Путин 27 марта во время поездки в Мурманскую область предложил обсудить введение временного управления в Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы. Он в очередной раз заявил, что не считает Владимира Зеленского легитимным президентом Украины и не видит возможности подписывать с ним какие-либо документы о мире.

Читайте также

Российские власти и пропагандисты пытаются всех убедить, что Зеленский потерял легитимность «Медуза» выяснила, что об этом думают сотрудники офиса самого Зеленского, украинские оппозиционеры и обычные жители страны

Читайте также

Российские власти и пропагандисты пытаются всех убедить, что Зеленский потерял легитимность «Медуза» выяснила, что об этом думают сотрудники офиса самого Зеленского, украинские оппозиционеры и обычные жители страны