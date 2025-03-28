Украина только сегодня получила от США вариант о полезных ископаемых. И это совсем другой документ, о многом не говорилось, некоторые моменты стороны отвергли ранее. Мы не примем ничего, что будет угрожать вступлению Украины в Евросоюз. Не знаю, есть ли в этом соглашении вопрос долгов. Мы не станем признавать долгом военную помощь, предоставленную США в прошлом. Сейчас в США открыто говорят, что больше не будут помогать Украине бесплатно.

Путин боится прямых переговоров с Украиной и со мной. Переговоры с Путиным — это как пинг-понг, не всегда можно получить ответ. Мы готовы говорить не с ним, а с представителями регионов, бизнеса или оппозиции. Думаю, российская оппозиция не будет так бояться Путина, если за столом будут США и Европа.

Наши войска готовятся сдерживать вторжение ВС РФ в Сумскую область. Не факт, что оно будет, но мы готовимся. Для этого немного ниже Курской области мы сделали соответствующие шаги, а то, что географически это уже , нам все равно

Скоро в Киеве в узком кругу соберутся основные страны, которые на 100% готовы отправить миротворцев в Украину, точно будут Франция и Великобритания. На саммите в Париже Украина договорилась, что будет получать с европейских спутников разведданные, а также получит доступ к западным складам боеприпасов и лицензии на производство систем ПВО. Вашингтон рассматривает Турцию и Саудовскую Аравию в качестве наблюдателей за запретом на удары по энергетическим объектам.

Это краткий пересказ заявлений президента Украины Владимира Зеленского, сделанных в ходе общения с украинскими СМИ. На основе сообщений украинских медиа (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). Высказывания отредактированы, но их смысл полностью сохранен.

Фото на обложке: Aurelien Morissard / AP / Scanpix / LETA