Командование Воздушных сил Украины впервые с начала 2025 года не зафиксировало атак российских дронов ночью

Над территорией Украины в ночь на 1 апреля не было зафиксировано ни одного российского дрона. Командование Воздушных сил ВСУ утром сообщило лишь о сбитых за ночь двух российских ракетах Х-59/69, запущенных с самолетов на запорожском направлении.

Украинский «24 канал» сообщает, что предыдущая ночь без атак российских дронов была 10 декабря 2024 года, вероятно, из-за погодных условий. До этого войска РФ не запускали беспилотники по территории Украины в ночь на 14 октября 2024 года. Кроме того, в апреле 2024 года было несколько ночей без атак дронов, подсчитало издание.