50 сенаторов США из 100 (25 республиканцев и 25 демократов) поддержали двухпартийный законопроект о первичных и вторичных санкциях против России, если она откажется от переговоров о мире в Украине или сорвет соглашение, пишут Reuters и Bloomberg.

По данным Bloomberg, проект предусматривает пошлины в размере 500% на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Также подразумеваются санкции против любой страны, покупающей уран из России. Кроме этого, пакет ограничений будет включать запрет финансовым учреждениям США инвестировать в организации, связанные с российским правительством, а гражданам США запретят приобретать российские гособлигации, пишет Bloomberg.

Такие санкции, если они будут введены, скорее всего, спровоцируют «серьезную конфронтацию» с Индией и Китаем (это наиболее крупные потребители российской нефти), и поставит Европу, которая все еще зависит от российского природного газа, в трудное положение, отмечает Bloomberg.

Главные авторы законопроекта — республиканец Линдси Грэм и демократ Ричард Блюменталь. «Санкции против России требуют введения пошлин для стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты», говорится в пресс-релизе. В сенате «преобладает мнение, что Россия является агрессором, и что эта ужасная война и агрессия Путина должны прекратиться сейчас и сдерживаться в будущем», — добавили авторы проекта.

Линдси Грэм и Ричард Блюменталь сообщили, что 50 сенаторов подписали законопроект, а сопутствующее законодательство было внесено в палату представителей двухпартийной группой из четырех сенаторов.

Сторонники законопроекта говорят, что он будет принят подавляющим большинством голосов в обеих палатах, если лидеры республиканцев в конгрессе разрешат голосование. Пока информации о том, когда оно может состояться, нет.

30 марта Дональд Трамп заявил, что был «очень зол», когда Владимир Путин поставил под сомнение авторитет Владимира Зеленского, предложив ввести временное управление под эгидой ООН в Украине, и пригрозил вторичными пошлинами в размере 25% на экспорт российской нефти, если соглашение о прекращении огня в Украине не будет заключено по вине России. До этого Трамп говорил, что Россия «возможно, тянет время» в переговорах.

1 апреля журналистка Fox News Джеки Хайнрих сообщила, что Трамп, по данным ее источника, «разочарован» в российском президенте. По словам Хайнрих, в Белом доме рассматривают вариант «агрессивного применения санкций», которые ударят по российскому «теневому флоту», перевозящему нефть в обход ограничений.

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