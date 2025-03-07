The Telegraph: Трамп рассматривает возможность вывода американских войск из Германии и переброску их в Венгрию

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность вывода американских войск численностью около 35 тысяч военных из Германии и переброску их в Венгрию, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, близких к администрации президента США, Трамп все больше разочаровывается из-за того, что Европа «подталкивает к войне» в ситуации, когда сам он стремится заключить мирное соглашение.

Всего за пределами США размещены около 160 тысяч американских военнослужащих. Администрация Трампа, как пишет The Telegraph, рассматривает передислокацию в Европе, чтобы сосредоточить войска вокруг стран НАТО, увеличивших свои расходы на оборону.

Представитель национальной безопасности США Брайан Хьюз сказал, что американские военные «всегда рассматривают возможность переброски войск по всему миру, чтобы наилучшим образом противостоять текущим угрозам».

Венгрия известна большей близостью к России, чем остальные европейские страны. Премьер-министр Виктор Орбан последовательно критикует многие европейские инициативы по поддержке Украины и блокирует пакеты помощи. В начале марта Евросоюз приостановил работу над выделением нового пакета военной помощи Украине на 20 миллиардов евро из-за возражений Будапешта.

О возможном сокращении американских войск в Европе одним из первых в конце января 2025 года написало итальянское агентство ANSA со ссылкой на европейский дипломатический источник. По данным агентства, Трамп намеревается вывести из Европы около 20 тысяч военных. Позже о том, что администрация Трампа может вывести из Европы 20 тысяч американских военных, отправленных туда предыдущим президентом Джо Байденом, также сообщала The Washington Post со ссылкой на источники. По данным газеты, численность войск США в Европе составляла от 75 тысяч до 105 тысяч военных.