Financial Times: балтийские страны опасаются, что прекращение огня в Украине резко увеличит угрозу со стороны России для них

Страны Балтии обеспокоены, что возможное прекращение огня в Украине резко увеличит угрозу безопасности для них, поскольку даст Москве время перевооружиться и перебросить войска, пишет Financial Times.

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы полагают, что Москва не остановится на Украине. «Мы все понимаем, что, когда война в Украине будет остановлена, Россия очень быстро перераспределит свои силы», — сказал глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

С ним согласна и его литовская коллега Довиле Шакалене. «Давайте не будем питать никаких иллюзий. Давайте не будем лгать себе, что Россия собирается закончить после Украины. Россия воспользуется временем после прекращения огня, чтобы нарастить свои военные возможности. У них уже есть огромная, обученная на поле боя армия, которая станет еще больше», — сказала она.

По оценке Певкура, из 600 тысяч российских солдат, которые сейчас находятся в Украине, 300 тысяч, вероятно, будут передислоцированы. «Эти люди не вернутся в регионы России, чтобы собирать кукурузу или заниматься чем-то еще, потому что зарплата, которую они получают в армии, примерно в пять-десять раз выше, чем они могли бы получать в своем родном городе», — указывает он.

Страны Балтии, как отмечает FT, особенно обеспокоены крупномасштабными военными учениями «Запад», которые проводятся каждые четыре года и пройдут этой осенью недалеко от их границ в России и Беларуси.

В январе 2025 года стало известно, что Дональд Трамп планирует сократить американский контингент, размещенный в Европе, и вывести около 20 тысяч военных. Издание The Daily Telegraph писало, что Трамп также рассматривает возможность вывода американских войск численностью около 35 тысяч военных из Германии и переброску их в Венгрию.

Министры обороны стран Балтии отмечают, что передислокация любых войск НАТО из их стран — в том числе для соблюдения режима прекращения огня в Украине — поставит под угрозу их собственную безопасность и предостерегают от этого, возражая против таких планов союзников, пишет FT.

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