Запуск ракеты HIMARS по российским позициям, 29 декабря 2023 года (место не уточняется) Serhii Mykhalchuk / Global Images Ukraine / Getty Images

Газета The New York Times опубликовала большой материал, в котором утверждается, что за последние три года США были вовлечены в военные операции Украины «гораздо глубже, чем считалось ранее». Автор текста Адам Энтус провел более 300 интервью с бывшими и действующими чиновниками, политиками и представителями разведки Украины, США, Великобритании, Германии, Польши, Бельгии, балтийских стран и Турции. Он рассказал о работе командного центра в немецком Висбадене, где американские военные планировали военные операции совместно с украинцами, помогая им в выборе целей и в стратегическом планировании. В числе прочего NYT приводит свою версию причин провала украинского контрнаступления летом 2023 года и описывает удар по Крымскому мосту с использованием ракет ATACMS, а также рассказывает об эпизоде войны, когда вероятность применения Россией ядерного оружия выросла, по оценке американцев, до 50%.

Штаб в Висбадене

Первая встреча представителей США и Украины в командном центре в штаб-квартире армии США в Европе и Африке в немецком Висбадене состоялась, как пишет NYT, весной 2022 года — через два месяца после вторжения российских войск в Украину. С украинской стороны в Висбаден приехал генерал-лейтенант , с американской — командующий 18-м воздушно-десантным корпусом армии США генерал Кристофер Донахью, предложивший своему коллеге партнерство.

В командном центре американские и украинские военные, как описывает NYT, «бок о бок» планировали операции ВСУ. Американцы, собиравшие разведданные, определяли общую стратегию боя, а также передавали точную информацию о координатах целей на земле и в море украинским военным. Один из руководителей европейской разведки, с которым поговорил журналист NYT, вспоминает, что «был поражен», узнав, насколько глубоко США оказались вовлечены в украинские операции. «Теперь они тоже часть цепочки поражения целей», — сказал он.

Поначалу генерал Донахью и его помощники просто передавали информацию о передвижениях российских войск тогдашнему командующему сухопутными войсками Украины Александру Сырскому и его штабу. Однако это осложнило и без того непростые отношения между Сырским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Еще одной сложностью стали напряженные отношения генерала Залужного с его американским коллегой, главой Объединенного комитета начальников штабов, генералом Марком Милли. В итоге Пентагону пришлось придумать сложный канал для связи Милли с Залужным, когда тот уклонялся от контактов, — через командующего Национальной гвардией Калифорнии Дэвида Болдуина и бизнесмена с украинскими корнями из Лос-Анджелеса Игоря Пастернака, который был знаком с тогдашним министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

В марте застопорилось российское наступление на Киев. Но в конце того же месяца Россия начала перебрасывать дополнительные силы на восток и юг Украины. Американцы пришли к выводу, что если коалиция не изменит стратегию, украинцы проиграют войну. Тогда было принято решение о передаче Киеву гаубиц M777 и боеприпасов к ним. В рамках партнерства в Висбадене создали постоянно действующий орган планирования — оперативную группу Dragon. Вскоре в Висбаден начали прибывать представители украинской стороны — офицеры разведки, оперативные планировщики, специалисты по связи и управлению огнем.

Каждое утро украинцы и американцы собирались, чтобы определить самые перспективные цели, координаты которых передавались ВСУ. При этом, как пишет NYT, отдельные дебаты вызвал термин «цели» — американские офицеры задались вопросом, уместно ли называть так места расположения российских войск. В итоге их стали называть «точками интереса». При этом было оговорено, что на российской территории «точек интереса» для ударов не будет. Белый дом также запретил делиться разведданными о местонахождении высших командующих ВС РФ — например, главы Генштаба Валерия Герасимова.

Полноценно система передачи разведданных и нанесения ударов по целям заработала в мае 2022 года. При этом американцы не сообщали, откуда и каким образом получены данные для ударов. Забродский вспоминает, что когда украинцы спрашивали, почему они должны доверять разведке, генерал Донахью отвечал: «Не беспокойтесь о том, как мы узнали. Просто верьте, что когда вы стреляете, вы попадете, и вам понравится результат. А если вам не понравится результат, сообщите нам, и мы сделаем лучше».

Вначале «рабочей лошадкой» украинской армии стали M777. Но максимальная дальность стрельбы обычными снарядами у гаубицы составляет лишь 24 километра. И M777 не могли поражать цели в тылу ВС РФ. Тогда генерал Донахью и генерал Кристофер Каволи, также принимавший участие в работе командного центра, предложили дать украинцам реактивные системы залпового огня HIMARS и ракеты с дальностью полета в 90 километров.

Администрация тогдашнего президента США Джо Байдена долго колебалась, не желая опустошать собственные запасы — и из опасений, что это спровоцирует Владимира Путина. Однако в итоге решение было принято, и Украина получила первые HIMARS. Условия были такие: Висбаден контролирует каждый удар, американские военные просматривают списки целей и дают рекомендации по размещению пусковых установок и времени удара, а для запуска ракеты операторам HIMARS требовался специальный электронный ключ, который американцы могли деактивировать в любое время. После передачи HIMARS оперативная группа Dragon стала, по выражению NYT, «бэк-офисом войны».

Атака на крейсер «Москва»

Однако первый большой триумф Украины случился еще за две недели до встречи в Висбадене — в апреле 2022 года, когда в Черном море был потоплен флагман российского флота, крейсер «Москва». Один из высокопоставленных военных армии США вспоминает, что американские и украинские военно-морские офицеры были на обычном сеансе обмена разведданными, когда на экранах американских радаров неожиданно что-то появилось. Американцы сказали: «О, да это „Москва“!». Украинцы ответили: «О боже. Большое спасибо. Пока». После этого по флагману Черноморского флота России был нанесен удар.

По словам собеседников NYT, американская сторона была разгневана, поскольку украинцы не сделали «даже малейшего предупреждения» об ударе по крейсеру. Но помимо этого американцы испытали удивление, поняв, что у Киева есть ракеты, способные потопить такой корабль на большом расстоянии от берега. Кроме того, удар вызвал панические настроения, поскольку администрация Джо Байдена не намеревалась позволять украинцам атаковать настолько значимый символ российской военной мощи.

Несмотря на то, что потопление «Москвы» стало для ВСУ триумфом, этот эпизод стал и отражением разногласий в украино-американских отношениях в первые недели войны, пишет NYT. Когда американские генералы предложили помощь после начала российского вторжения, они натолкнулись на стену недоверия. «Мы воюем с русскими. Вы — нет. Почему мы должны вас слушать?» — сказал им тогда Сырский. Однако он быстро сменил подход: американцы могли предоставить разведданные, которыми украинская армия никогда не обладала.

Читайте также

Потопить крейсер «Москва» украинским военным помогла низкая облачность Радар заметил цель на большом расстоянии, потому что его сигнал отражался от облаков к воде и обратно. Реконструкция событий от «Украинской правды»

Читайте также

Потопить крейсер «Москва» украинским военным помогла низкая облачность Радар заметил цель на большом расстоянии, потому что его сигнал отражался от облаков к воде и обратно. Реконструкция событий от «Украинской правды»

Планы применения ядерного оружия

Спустя три месяца после начала полномасштабной войны стратегия России, не сумевшей взять Киев штурмом, трансформировалась в «медленное удушение», и украинцам необходимо было противопоставить этому собственное наступление, пишет NYT. Залужный считал, что надо двигаться от Запорожья к оккупированному Мелитополю, чтобы перерезать пути снабжения российских войск из Крыма. Донахью утверждал, что вариант с Мелитополем нереалистичен. В итоге стороны согласились на двухэтапную атаку, чтобы сбить с толку российских командиров, которые считали, что у украинцев достаточно солдат и техники только для одного наступления.

Главные усилия должны были быть направлены на то, чтобы вернуть Херсон и захватить западный берег Днепра. По плану операция отвлечения российских сил должна была начаться примерно 4 сентября на востоке, в Харьковской области, затем должны были последовать двухнедельные артиллерийские обстрелы в Херсонской области, чтобы ослабить российскую оборону, и только потом, примерно 18 сентября, ВСУ должны были двинуться к Херсону — и , если у них все еще будет достаточно боеприпасов. Однако в то же время Зеленский напрямую общался с командирами на местах, и после одного из таких разговоров американцам сообщили, что план изменился — Херсон будет первой целью, и операция начнется 29 августа. Позже выяснилось, что Зеленский надеялся в середине сентября посетить заседание Генассамблеи ООН и продемонстрировать успех на поле боя, чтобы подкрепить свои просьбы дополнительной военной поддержки со стороны Запада.

В итоге все пошло не по плану, утверждает NYT. Российские войска перебросили подкрепления в Херсон и ослабили фронт в Харьковской области. Залужный понял, что теперь можно реализовать совет Донахью и достичь долины реки Оскол — что украинцы и сделали. Тем временем на западном берегу Днепра, как сообщала американская разведка, российские войска начали испытывать нехватку продовольствия и боеприпасов из-за ударов ракетами РСЗО HIMARS по мостам через реку. Генерал Донахью, как пишет NYT, «умолял» украинского командующего направлением генерала Андрея Ковальчука быстро наступать, но тот колебался.

Вместе с этим к осени администрация Байдена санкционировала помощь украинцам в разработке, производстве и развертывании флота морских беспилотников. В октябре ЦРУ тайно начало поддерживать удары беспилотников по порту Севастополя.

В том же месяце разведка США получила информацию о том, что командующий Объединенной группой российских войск Сергей Суровикин говорил о возможности применения тактического ядерного оружия, если украинцы продолжат наступать на Крым. До этого момента разведка США оценивала вероятность применения Россией ядерного оружия в Украине в 5–10%. После перехвата разговора Суровикина эта оценка выросла до 50%.

В Вашингтоне, как пишет NYT, советники Байдена «нервно задавались вопросом», не придется ли им надавить на украинцев, чтобы замедлить их продвижение через Днепр. Тот момент, отмечает NYT, мог быть «лучшим шансом для украинцев нанести россиянам решающий удар». Но этого так и не случилось. В итоге российская армия оставила Херсон, но наступление ВСУ остановилось, и Днепр украинские войска не пересекли.

Провал украинского контрнаступления

В начале 2023 года штаб начал планировать новое наступление. Залужный снова предлагал наступать на Мелитополь, однако американские генералы относились к идее скептически. Пентагон также был обеспокоен своей способностью поставить достаточно оружия для такой операции. Прозвучало мнение, что украинцам, находившимся в сильной позиции, стоит рассмотреть возможность заключения сделки с Россией. Эту идею выдвинул глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, но американские политики, поддерживающие Украину (в том числе и республиканцы в конгрессе), обвинили его в умиротворении агрессора.

Координация совместной работы с украинцами тем временем перешла от генерала Донахью к постоянной Группе содействия безопасности под руководством генерал-лейтенанта Антонио Агуто. Это означало большую автономию для украинцев и новый баланс отношений: теперь завоевать доверие Висбадена должны были украинцы. Первым эпизодом этого стал в новогоднюю ночь ракетами РСЗО HIMARS по расположению полка мобилизованных в здании ПТУ в Макеевке, обнаруженному украинской разведкой. Генерал Забродский вспоминал, что ВСУ «провели весь процесс нацеливания абсолютно независимо». В итоге американские и украинские офицеры по-прежнему встречались ежедневно, но теперь у украинских командиров было больше свободы действий.

Разработанный в Висбадене план наступления вновь включал два направления: группировка под командованием Сырского должна была атаковать под Бахмутом, чтобы отвлечь российские силы от основного прорыва в сторону Мелитополя. Однако в украинском командовании начало нарастать противостояние между Сырским и Залужным. Их соперничество, как пишет NYT, началось еще в 2021 году, когда Зеленский назначил менее опытного Залужного главнокомандующим. Он предпочел его Сырскому, который прежде был начальником нового главкома. Залужный же иногда презрительно называл родившегося в России Сырского «тем русским генералом».

Подробнее о пути двух генералов Почему критики называют нового главкома ВСУ «мясником»? Что отличает Сырского от Залужного? И кто из них был более успешен за два года войны? Отвечаем на главные вопросы о громкой отставке

По первоначальному плану, наступление должно было начаться 1 мая. В это время ЧВК Вагнера теряла под Бахмутом огромное количество наемников. Как утверждают источники NYT, Сырский, увидев в этом возможность, настоял на том, чтобы отправить туда лучшие бригады. Зеленский встал на его сторону, несмотря на возражения как Залужного, так и американцев, и основа контрнаступления, пишет NYT, была фактически сорвана. Тем не менее, по утверждению источников, американцы еще «видели путь к победе», который заключался в том, что контрнаступление нужно было начать по графику до того, как российские войска достроят свои укрепления и перебросят в Запорожскую область больше сил. Но украинцы тянули время, аргументировав это, в частности, тем, что всех обещанных поставок оружия, хотя американцы уверяли, что его достаточно.

Окончательный план контрнаступления изложил в конце мая на заседании ставки главнокомандующего Валерий Залужный. Согласно этому плану, украинский генерал Александр Тарнавский с 12 бригадами и основной частью боеприпасов должен был наступать в сторону Мелитополя, командующий корпусом морской пехоты генерал-лейтенант Юрий Содоль силами примерно пяти бригад — сделать вспомогательный выпад в сторону Мариуполя, а Сырский — нанести отвлекающий удар на востоке вокруг Бахмута. Однако затем выступил Сырский, заявивший, что хочет отойти от плана и провести полномасштабную операцию с целью выбить россиян из Бахмута и затем наступать на Луганск. Как выяснилось позже, Зеленский после заседания ставки приказал разделить боеприпасы поровну между Сырским и Тарнавским.

Американцам об итогах заседания не сообщили. Но затем разведка США заметила, что украинские войска и боеприпасы двигались в направлениях, не соответствующих согласованному плану. Вскоре после этого на польской границе прошла срочно организованная встреча, на которой Залужный признался генералам Каволи и Агуто, что украинцы решили начать равноправные наступления сразу на трех направлениях.

Наступление Сырского под Бахмутом начало истощать украинскую армию. Генерал Агуто рекомендовал отправить бригады и боеприпасы на юг для наступления на Мелитополь, но к его советам не прислушались. Не спас ситуацию и поход Евгения Пригожина на Москву — по мнению Сырского, этот мятеж только подтвердил правильность стратегии, в рамках которой он планировал добраться до Луганска. В итоге украинцы, как пишет NYT, вложили огромные силы и ресурсы в безуспешную кампанию по возвращению разрушенного Бахмута, так и не добравшись до Мелитополя.

Провальный результат контрнаступления, как пишет NYT, «оставил уязвленными» обоих партнеров. «Важные отношения были сохранены, но это уже не было вдохновенным и доверительным братством 2022 года и начала 2023 года», — сказала представительница Пентагона Селеста Уолландер.

Курская операция

К началу 2024 года, после провала контрнаступления, администрация Байдена уже была вынуждена раз за разом пересекать собственные «красные линии», чтобы просто удерживать украинцев «на плаву». Зеленский же давал понять, что нуждается в большой победе, чтобы укрепить моральный дух внутри страны и заручиться новой поддержкой Запада. Американцы получали от Залужного требования и планы, которые «шокировали» их — например, он просил пять миллионов снарядов и миллион беспилотников.

В итоге в качестве компромисса американцы согласились на предложение украинцев провести операцию с использованием ракет большой дальности и морских беспилотников, чтобы заставить Россию вывести свою военную инфраструктуру из Крыма. Она получила название Lunar Hail («Лунный град»). Для проведения такой операции нужно было огромное количество дальнобойных ракет — в том числе американских ATACMS для РСЗО HIMARS с дальностью до 300 километров и боеголовкой большой мощности. Администрация Байдена при этом все еще опасалась давать разрешение на удары такими ракетами по целям на территории России. Но когда генерал Агуто рассказал министру обороны США Ллойду Остину, чего сможет достичь операция, тот сказал: «Хорошо, здесь есть действительно убедительная , это не только про нанесение ударов».

В феврале Зеленский уволил генерала Залужного. Его место занял Сырский, и американцы надеялись, что теперь принятие решений станет более последовательным. Тем временем американские «красные линии» продолжали сдвигаться, и наконец, после того, как ВС РФ начали наступление из Белгородской области на Харьков в мае 2024 года, украинцы получили разрешение на использование ATACMS для ударов по российской территории. Генералам Каволи и Агуто поручили создать на территории РФ «оперативную зону», в пределах которой украинцы могли бы использовать поставленное США оружие.

Летом 2024 года Сырский продолжал настаивать на том, что ему нужна победа, хотя украинские силы были истощены. К этому моменту украинцы почти не делились с партнерами своими планами — так, американцев не уведомили, что Главное управление разведки (ГУР) Украины собирается тайно проникнуть на российскую территорию. Главу ГУР Кирилла Буданова предупредили, что если он пересечет границу с РФ, то сделает это без американской поддержки. Он тем не менее сделал это весной 2024-го, но к закреплению украинских сил на российской территории операция не привела. Чиновники администрации Байдена, как пишет NYT, шутили, что иногда они знали больше о планах россиян, за которыми шпионили, чем о планах своих украинских партнеров.

В начале августа завершилась миссия генерала Агуто. 9-го числа он уехал из Висбадена, а 10-го отправился в Вашингтон и руководитель киевского офиса ЦРУ. И именно в этот момент Сырский направил украинские войска через границу в Курскую область. Для американцев этот шаг стал «существенным нарушением доверия». Помимо того, что украинцы снова держали США в неведении, они нарушили договоренность, впервые использовав американскую технику для наступательных действий на территории России в столь большом объеме.

США могли полностью запретить удары американскими ракетами и бомбами по территории России, ведь такое разрешение было выдано только для приграничных с Харьковской областью районов и только для «предотвращения гуманитарной катастрофы» в Харькове. Однако они не стали этого делать — как пояснил представитель администрации Байдена, из-за того, что иначе украинские солдаты в Курской области оказались бы без разведданных и поддержки установок HIMARS. «Это был не почти шантаж, это был шантаж [со стороны руководства Украины]», — сказал высокопоставленный чиновник Пентагона.

Атака на Крымский мост

Еще до отъезда генерала Агуто он вместе с генералом Забродским выбирал цели для операции «Лунный град» в Крыму. Одной из них был мост через Керченский пролив. Для США изначально Крымский мост был очередной «красной линией», и в 2022 году администрация Байдена запретила своим военным помогать украинцам проводить операции против него. Но после того, как партнеры договорились об операции «Лунный град», Белый дом уполномочил военных и ЦРУ тайно работать с украинцами и британцами над планом такой атаки.

План заключался в том, чтобы с использованием ракет ATACMS ослабить уязвимые соединения моста, а потом взорвать рядом с опорами морские дроны. Однако пока готовились беспилотники, россияне усилили оборону опор с помощью специальных заграждений. Украинцы предложили атаковать мост только ракетами ATACMS. Американские генералы выступили против, уверяя, что одни ракеты не справятся с этой задачей, и украинцы должны подождать, когда «дроны подготовят к преодолению ограждений», или отменить удар.

Но в конце концов американцы уступили, и в середине августа украинцы нанесли удар ракетами ATACMS по мосту, лишь повредив дорожное полотно. «Иногда им нужно дать попытаться и не преуспеть, чтобы они увидели, что мы были правы», — прокомментировал этот эпизод американский чиновник, которого цитирует NYT.

Отношения в штабе

Описывая складывавшиеся на протяжении трех лет отношения между американцами и украинцами, NYT отмечает, что партнерство со временем стало напряженным. Украинцы иногда считали американцев слишком властными и склонными к излишнему контролю — «типичными покровительствующими американцами». Представители США, в свою очередь, иногда не могли понять, почему украинцы «просто не слушают хороших советов». В то время как американцы сосредоточивались на достижимых целях, украинцы, как говорят собеседники NYT, постоянно хватались за «сияющий образ» большой победы. Украинская сторона, напротив, считала, что американцы их сдерживают.

Кроме того, украинцы, добившиеся со временем большей самостоятельности в партнерстве, все чаще держали свои намерения в секрете. Они злились, что США не могли или не хотели дать им запрашиваемое оружие, а американцы, в свою очередь, были возмущены «необоснованными требованиями» и нежеланием украинских властей предпринимать политически непопулярные шаги для укрепления своих значительно уступающих россиянам по численности сил, пишет NYT, имея в виду призывы начать мобилизацию граждан с 18 лет.

Читайте также

США призывают Украину начать мобилизацию мужчин с 18 лет. Сколько новых солдат это может принести ВСУ? Все, что мы знаем о потенциальном призыве на фронт украинской молодежи. Коротко 3 карточки

В октябре 2024 года, как вспоминает министр обороны США Ллойд Остин, он отправился в Киев и, глядя в окно машины, был поражен большим количеством гуляющих мужчин в возрасте около 20 лет, почти никто из них не был в форме. По его словам, в воюющей стране мужчины этого возраста обычно находятся вдали от дома, в бою. Остин настаивал на мобилизации 18-летних. Зеленский отвечал ему, что незачем призывать больше людей, если для них нет вооружения. NYT пишет, что это «было извечное противостояние»: украинцы считали, что американцы не готовы сделать все необходимое, чтобы помочь им победить, а те — что украинцы сами не готовы сделать все, чтобы помочь победить себе.

После победы Дональда Трампа на выборах в США Байден «пересек свою последнюю красную черту». Он расширил «оперативную зону» и позволил наносить удары по территории России ракетами ATACMS и Storm Shadow британского производства после того, как Северная Корея отправила своих военных на помощь российской армии.

В декабре в Висбаден в качестве командующего армией США в Европе и Африке вернулся генерал Донахью. По словам представителя Пентагона, одной из главных его целей было «вдохнуть новую жизнь» в партнерство. Итогом этого партнерства, утверждает NYT, стало замедление российского наступления под Покровском Донецкой области.

В начале января генералы Донахью и Каволи посетили Киев, чтобы встретиться с Сырским и убедиться, что тот реализовал планы пополнения украинских бригад и укрепления их позиций. Оттуда они отправились на авиабазу Рамштайн, где в последний раз встретились с Остином. За закрытыми дверями, как пишет NYT, генералы приветствовали Остина как «крестного отца» и «архитектора» партнерства, которое, несмотря на подорванное доверие, продолжало поддерживать надежды украинцев. Остин, обычно сдержанный, прослезился: «Вместо того, чтобы прощаться, позвольте мне сказать спасибо. Желаю вам всем успехов, мужества и решимости. Дамы и господа, продолжайте».

Анализ потерь ВС РФ

160 тысяч погибших российских солдат Главный для РФ итог трех лет войны: страна расплачивается за нападение на Украину сотнями жизней в день. Новая оценка потерь от «Медузы» и «Медиазоны»

Анализ потерь ВС РФ

160 тысяч погибших российских солдат Главный для РФ итог трех лет войны: страна расплачивается за нападение на Украину сотнями жизней в день. Новая оценка потерь от «Медузы» и «Медиазоны»

«Медуза»