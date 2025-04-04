Зеленский заявил, что «главным вопросом» поездки Кирилла Дмитриева в США был вывод замороженных российских активов

Владимир Зеленский заявил, что у визита главы РФПИ Кирилла Дмитриева в США были «дополнительные причины», и они заключались в том, чтобы обсудить вывод замороженных российских активов.

«Нам известны дополнительные причины, почему он [Дмитриев] был в США. Кроме этого, он был не только в США. Мы следим за перемещениями наших недругов. Главный [их] вопрос — как вывести 300 миллиардов замороженных активов», — сказал Владимир Зеленский на брифинге для журналистов.

По его словам, Киеву известно, что Россия «хочет и предлагает некоторым странам приобрести разную продукцию, включая высокотехнологичную, на эту сумму, если лидеры этих стран смогут помочь им вывести эти деньги на закупку товаров», — заявил Зеленский Он добавил, что, «слава богу, эти деньги заморожены в Европе», и «Европа не собирается их отдавать русским».

Также Зеленский заявил, что российская экономика «очень зависит от европейских санкций», и в Украине верят, что «США не пойдут на снятие санкций, а наоборот сделают шаги по усилению». По словам Зеленского, удар по Кривому Рогу — доказательство тому, что нужны «сильные санкционные шаги против Путина», которые вынудят его остановить горячую фазу войны.

В феврале 2022 года активы российского Центробанка на сумму более 260 миллиардов евро, размещенные на Западе, были заморожены. Большая часть этих денег — около 190 миллиардов евро — хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. В США находится лишь небольшая часть этой суммы — около пяти миллиардов евро. Западные страны неоднократно обсуждали возможность конфискации этих средств, но опасались, что это создаст прецедент и отразится на стабильности евро. В итоге было решено использовать для помощи Украине прибыль от российских активов, и часть денег уже была передана Киеву.

В конце марта группа сенаторов США от обеих партий, как сообщало агентство Reuters, предложила администрации Дональда Трампа рассмотреть возможность использовать замороженные активы российского Центробанка для усиления давления на Россию. О реакции Белого дома неизвестно.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал, что 2 и 3 апреля во время своей поездки в Вашингтон обсудил с «ключевыми членами администрации Трампа» восстановление отношений США и России, а также восстановление прямого авиасообщения между странами.

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