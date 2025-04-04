Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что обсудил с «ключевыми членами администрации Трампа» восстановление отношений и возобновление полетов между Россией и США

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев рассказал, что обсудил с «ключевыми членами администрации Трампа» восстановление отношений США и России.

Основные заявления Дмитриева, отправившегося в Вашингтон, приводит агентство ТАСС, которое пишет, что глава РФПИ выступил перед «небольшой группой журналистов».

Дмитриев заявил, что «последние два дня» по поручению Владимира Путина проводил встречи, одной из главных тем которых было «восстановление диалога между Москвой и Вашингтоном». «И мы безусловно видим, что очень много игроков, разные страны, пытаются сорвать этот диалог. <…> И пытаются помешать решению тех вопросов, которые надо решать», — сказал Дмитриев.

По его словам, администрация нынешнего президента США Дональда Трампа, в отличие от администрации прошлого президента Джо Байдена, «слышит позицию России и понимает ее озабоченности».

Дмитриев заявил, что на встречах обсуждались вопросы «экономически-инвестиционного характера. «Мы видим большое желание американских компаний возвращаться в Россию. <…> И мы видим, что многие американские компании как раз хотят занять те ниши, из которых ушли европейские компании», — сказал Дмитриев, добавив, что «только там, где это полезно для России, где российское правительство одобрит».

Также обсуждалось возможное взаимодействие в Арктике, по редкоземельным металлам и «в различных других секторах», сказал Дмитриев.

Кроме того, Дмитриев заявил, что Москва и Вашингтон обсудили восстановление прямого авиасообщения. «Наше посольство, МИД работают над очень большим количеством важнейших вопросов, в том числе практических вопросов для россиян. И фактически идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. И мы надеемся продвинуться в этом вопросе», — сказал Дмитриев. Других подробностей он не привел.

Сроки новых переговоров между Россией и США будут определены «в ближайшее время», добавил Дмитриев. По его словам, в отношениях России и США фиксируется «позитивная динамика» и есть «созидательный настрой».