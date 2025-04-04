NBC News: глава РФПИ встретился в Вашингтоне с влиятельными сенаторами-республиканцами и обсудил условия перемирия

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев встречался в Вашингтоне с влиятельными сенаторами-республиканцами, пишет NBC News со ссылкой на трех американских чиновников.

Сам Дмитриев ранее заявил, что встречался в Вашингтоне с «ключевыми членами администрации Трампа». По словам главы РФПИ, они обсуждали вопросы «экономически-инвестиционного характера», в том числе восстановление прямого авиасообщения. С кем именно он встречался, Дмитриев уточнять не стал.

По данным источников NBC News, глава РФПИ встретился с сенаторами Линдси Грэмом и Маркуэйном Маллином. Встреча, как сообщается, была организована по инициативе президента США Дональда Трампа. Кирилл Дмитриев и сенаторы обсуждали возможность прекращения войны в Украине и условия, которые президент РФ Владимир Путин выдвинул для соглашения о перемирии, рассказали источники.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посещал Вашингтон 2-3 апреля. Перед визитом собщалось, что он проведет встречи с администрацией президента США по поручению Владимира Путина. Дмитриев находится под американскими санкциями, чтобы Дмитриев смог приехать в США, с него временно сняли визовые ограничения. The Washington Post писала, что Дмитриев едет в Вашингтон, «чтобы успокоить администрацию [президента Трампа] и еще раз подчеркнуть возможность не только мирного урегулирования, но и крупных финансовых сделок».

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