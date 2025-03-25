Группа сенаторов США от обеих партий предложила администрации Дональда Трампа рассмотреть возможность использовать замороженные активы российского Центробанка для усиления давления на Россию, пишет Reuters со ссылкой на письмо сенаторов госсекретарю Марко Рубио.

«Как администрация рассматривает использование всех имеющихся в ее распоряжении финансовых инструментов для усиления давления на Россию с целью прекращения войны? В частности, считает ли администрация, что активы, находящиеся в собственности США и ЕС, следует использовать в качестве рычага в переговорах с Россией, чтобы положить конец войне? Если да, то как?» — пишут сенаторы.

Также авторы письма интересуются, намерена ли администрация разработать стратегию, чтобы побудить ЕС, G7 и других союзников использовать суверенные российские активы. Кроме того, в письме есть вопрос, поддержит ли администрация использование российских активов для закупки вооружения Украиной. Сенаторы заявили, что понимают, что США не хотят изымать сами активы, но «стремятся понять позицию администрации по этому вопросу».

Письмо, отправленное 21 марта, подписали четверо сенаторов: республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм, а также демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн.

В Госдепартаменте США на запрос о комментарии не ответили.

В 2022 году после начала войны активы российского Центробанка на общую сумму более 260 миллиардов евро, размещенные на Западе, были заморожены. Большая часть активов (около 190 миллиардов евро) хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. В США находится лишь небольшая часть этой суммы, около пяти миллиардов евро.

Возможность конфискации этих средств и использования их для помощи Украине обсуждается практически с самого начала войны, однако европейские страны опасались, что конфискация создаст прецедент и отразится на стабильности евро. В итоге западные страны решили использовать прибыль от российских активов, и часть денег уже была передана Киеву.

20 марта 2025 года Deutsche Welle со ссылкой на попавший в распоряжение редакции документ саммита ЕС сообщил, что Евросоюз прекратил обсуждение возможной конфискации замороженных российских активов. Они должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не компенсирует Украине ущерб, постановили в ЕС.

Читайте также

«Украине нужны гарантии безопасности и замороженные российские активы» Глава офиса Зеленского объяснил Европе, чего ждет Киев от переговоров. Краткий пересказ колонки Андрея Ермака в The Guardian

Читайте также

«Украине нужны гарантии безопасности и замороженные российские активы» Глава офиса Зеленского объяснил Европе, чего ждет Киев от переговоров. Краткий пересказ колонки Андрея Ермака в The Guardian