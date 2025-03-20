Евросоюз прекратил обсуждение конфискации российских активов. Ее не будет

Евросоюз прекратил обсуждение возможной конфискации замороженных российских активов. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на попавший в распоряжение редакции текст выводов саммита ЕС от 20 марта.

«В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной», — сказано в тексте.

Как рассказала изданию накануне саммита одна из европейских дипломатов, в Европе задумываются о будущем прекращении огня и мирных переговорах и «люди начинают понимать, что иметь эти активы может быть важнее, чем конфисковать их, не зная при этом, что с ними делать».

Дискуссии о возможной конфискации замороженных российских активов велись с самого начала полномасштабной российско-украинской войны. На каком-то этапе в Евросоюзе пришли к выводу, что для этого не получится найти юридических обоснований, а против экспроприации категорически выступали многие страны. Однако, как писал Bloomberg несколько дней назад, обсуждения конфискации продолжались.

В Евросоюзе заблокированы более 260 миллиардов евро российских активов. После начала войны все проценты, поступающие от их реинвестирования, передаются в специальный фонд на поддержку Украины.