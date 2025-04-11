Трамп призвал Россию «начать действовать», чтобы прекратить войну с Украиной

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором призвал Россию «действовать» для завершения войны в Украине.

«Россия должна начать действовать. Слишком много людей гибнет, тысячи в неделю, в ужасной и бессмысленной войне. Войне, которая никогда не должна была произойти и не произошла бы, если бы я был президентом!!!» — написал Трамп.

По информации источника Fox News, Трамп считает, что российские власти «затягивают» переговоры о прекращении огня в Украине. Собеседник телеканала утверждал, что Трамп «разочарован» в президенте России Владимире Путине. В связи с этим в Белом доме рассматривают вариант «агрессивного применения санкций», которые ударят по российскому «теневому флоту», который перевозит нефть в обход ограничений.

11 апреля в Россию прилетел спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Он проведет переговоры с Путиным. По словам пресс-секретаря российского президента, темами встречи станут «аспекты украинского урегулирования», а переговоры продлятся «столько, сколько потребуется президенту Путину». При этом Песков предупредил, что очередной визит Уиткоффа в РФ «нельзя назвать судьбоносным», а прорывов от встречи ожидать не стоит

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