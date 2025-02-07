Спецпосланник Трампа заявил, что США готовы усилить санкции в отношении России, чтобы закончить войну

Спецпосланник по Украине и России Кит Келлог заявил, что США готовы нарастить санкционное давление на Россию, чтобы закончить войну в Украине, пишет The New York Post.

Уже наложенные на РФ ограничения Келлог оценил «на тройку по десятибалльной шкале». Санкции, считает он, могут быть ужесточены в отношении добычи и экспорта российской нефти.

Чтобы быстрее закончить войну, заявил он, на Россию следует оказывать не только экономическое, но и военное и дипломатическое давление.

На данном этапе, по мнению Келлога, власти РФ не очень хотят прекращать боевые действия. Огромные потери их не пугают. «Это в ДНК российских военных операций — война на истощение», — считает он.

«Они привыкли к этому. Я имею в виду, что это страна, которая была готова потерять — и потеряла — 700 тысяч человек в Сталинградской битве за шесть месяцев, и они и глазом не моргнули», — заявил Келлог.

Спецпосланник по Украине и России выразил уверенность в том, что Трамп найдет способ прекратить боевые действия в Украине. «Если кто-то и понимает в рычагах воздействия, так это президент Дональд Трамп, и вы можете видеть это по тому, что он недавно сделал [в решении других внешнеполитических вопросов] », — сказал он.

Администрация предыдущего президента, считает Келлог, лишь обещала помогать Украине «столько, сколько потребуется», но не усиливала давление и не поставляла необходимое вооружение в нужное время. «Это не стратегия, а наклейка на бампер», — охарактеризовал Келлог действия Белого дома при Джо Байдене.

Дональд Трамп называл прекращение российско-украинской войны одним из ключевых пунктов своей президентской программы.

Источники предполагали, что Келлог представит план президента США по завершению войны на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет в Германии с 14 по 16 февраля. Однако Келлог заявил, что план будет представлять сам Трамп, и в ближайшие дни этого не произойдет.

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