Президент США объявил о «психологическом дедлайне» для России по соглашению о прекращении огня

Дональд Трамп заявил, что для России установлен «психологичнеский дедлайн» для соглашения по перемирию. Так президент США ответил на вопрос журналистов, есть ли какой-то крайний срок для России, до которого она должна начать выполнять условия соглашения о прекращении огня.

«Есть психологический дедлайн. — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета (цитата по The Hill). — Если я решу, что они затягивают, я не буду рад этому».

При этом Трамп выразил уверенность в том, что президент РФ Владимир Путин «хочет заключить сделку».

США начали переговоры с Россией и Украиной о завершении войны в середине февраля. С тех пор Дональд Трамп несколько раз по отдельности разговаривал с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, представители трех стран провели несколько раундов переговоров в Саудовской Аравии.

Россия и Украина согласились на предложение США прекратить удары по энергетической инфраструктуре (но продолжают их наносить и обвинять друг друга в нарушении моратория). США и Украина также сообщили, что сторонам удалось согласовать перемирие на Черном море. Россия заявила, что пойдет на него только после снятия санкций с экспортеров сельхозпродукции и подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, которая работает в европейской юрисдикции.

Что говорил Путин о возможности перемирия

«Мы согласны прекратить боевые действия. Сама по себе идея правильная. Но есть вопросы» Ответ Путина на предложение о временном перемирии. Максимально коротко

Что говорил Путин о возможности перемирия

«Мы согласны прекратить боевые действия. Сама по себе идея правильная. Но есть вопросы» Ответ Путина на предложение о временном перемирии. Максимально коротко