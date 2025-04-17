Война Тысяча сто сорок девятый день. Великобритания поддерживает отправку Taurus Украине. Подтверждена гибель более 200 российских срочников с начала войны

Angelika Warmuth / Reuters / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. В наших ежедневных материалах мы публикуем ваши письма, потому что мы уверены: о войне нужно продолжать говорить. Какие чувства вы испытываете из-за продолжающейся войны? Как она влияет лично на вас прямо сейчас? Как изменилось за эти три года войны ваше отношение к происходящему, к России, к Украине, к миру? Форму для обратной связи ищите в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

С начала войны погибли как минимум 217 солдат-срочников

С начала полномастабного вторжения РФ в Украину погибли как минимум 217 российских срочников, пишет издание «Вот так». Большинство из них были убиты в приграничных российских регионах — Курской и Белгородской областях, а также в аннексированном Крыму.

Список из 217 имен погибших срочников первоначально опубликовал проект «Хочу жить» — он создан при поддержке Минобороны Украины и обещает помощь желающим сдаться в плен российским военным. Этот список, по утверждению «Хочу жить», составлялся на основе данных от источников в российских войсках.

Журналисты «Вот так» изучили список целиком и убедились в его подлинности — о гибели упомянутых в документе солдат ранее сообщалось в открытых источниках, например, в некрологах во «Вконтакте» и в региональных СМИ. Издание подчеркивает, что в этом списке указаны только те люди, чьи статус срочника, дата смерти и место захоронения были установлены точно. Срочники, пропавшие без вести, и те, кто успел заключить контракт, в нем не учитывались.

Из 217 человек в приграничных российских областях и в Крыму погиб 81 срочник. Еще 14 человек из списка покончили с собой. «Вот так» отмечает, что в реальности количество погибших срочников может быть значительно больше.

Власти РФ неоднократно официально заверяли, что не отправляют срочников на войну. Еще в самом начале полномасштабного вторжения президент Владимир Путин заявлял, что в Украине «призывников нет ни одного». Однако уже через несколько дней на фоне многочисленных обращений родственников военных Минобороны «обнаружило» несколько сотен срочников в частях, воюющих в Украине. Их вернули в Россию.

С тех пор срочников продолжили активно использовать для охраны сложных участков российско-украинской границы, где они, формально не являясь участниками « », фактически принимают участие в боевых действиях. Независимые СМИ неоднократно писали, что солдат срочной службы угрозами и шантажом заставляют подписывать контракты. В апреле 2023 года в законодательство РФ были приняты поправки, которые позволяют заключать контракт сразу после призыва (ранее это было возможно только после трех месяцев срочной службы).

«Русская служба Би-би-си» и «Медиазона», которые ведут поименный список убитых на войне россиян, в августе 2024 года оценивали количество погибших солдат срочной службы в 159 человек.

Мир

Великобритания поддержит отправку ракет Taurus Украине

Великобритания поддержит решение Германии предоставить Украине ракеты Taurus, пишет The Telegraph. Ранее будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц называл одобрение союзников обязательным условием для начала поставок.

Как заявил The Telegraph анонимный британский чиновник, занимающийся внешней политикой, Лондон «продолжит работать с партнерами, включая Германию, чтобы как можно лучше оснастить Украину для защиты ее суверенной территории».

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц последовательно отказывался от поставок Taurus в Украину, опасаясь, что это может привести к эскалации боевых действий. Фридрих Мерц, который, как ожидается, официально станет канцлером в начале мая, еще до избрания неоднократно говорил, что не против таких поставок. 14 апреля — на следующий день после удара РФ по Сумам — Мерц подчеркнул, что Германия «должна принять участие» в поставках дальнобойных ракет — но только если это поддержат европейские партнеры.

При этом в будущем немецком правительстве до сих пор нет единства по вопросам поставок Taurus. Влиятельный депутат от партии ХДС (ее возглавляет Мерц) Родерих Кизеветтер заявил The Telegraph, что это пока остается предметом переговоров с коалиционным партнером, партией СДП, у которой есть «много веских аргументов» против.

«Я пока не вижу здесь консенсуса, особенно с учетом того, что стороны не договорились по ключевым вопросам политики безопасности в коалиционном соглашении», — сказал Кизеветтер. Он подчеркнул, что мнение руководства Великобритании по этому вопросу «может помочь» в итоговом решении одобрить поставки.

Германия — единственный из крупнейших западных союзников Украины, который до сих пор не отправлял ей дальнобойные ракеты. Великобритания поставляет Киеву Storm Shadow, Франция — SCALP, Соединенные Штаты — ATACMS.

Война глазами читателей «Медузы»

Редакция «Медузы» считает, что руководство РФ несет полную и безусловную ответственность за развязывание агрессивной войны.

Володимир (Северск). За последние три года жизнь для меня и моей семьи менялась кардинально несколько раз. Я вынужден был уехать из родного города, бросить любимую работу. Но если в начале российского вторжения я был чуть ли не ультрапатриотом Украины, то спустя год я поменял свои взгляды на 180 градусов. И, думаю, что на моем месте так поступили бы многие.

Когда приезжаешь с тушения пожаров после обстрелов с обеих сторон (я пожарный), и тебе твои же казалось бы защитники в лицо говорят, что ты «ждун», поскольку не эвакуируешься, а спустя несколько дней на твоих глазах прямой наводкой расстреливают из танка твой дом просто потому, что «так легче проехать», когда тебе отказывают в лекарствах для ребенка с ДЦП просто потому, что «сейчас война, и лекарства в первую очередь для бойцов», ты вольно или невольно начинаешь думать о том, что в этой войне виноваты два человека, два президента. Один начал войну, второй или не сделал ничего, чтобы она не начиналась, или сделал все, чтобы она началась. Мне и моей семье по большому счету не важно, синий [украинский] или бордовый [российский] паспорт будет лежать в кармане. У большинства уехавших патриотов паспорта уже давно любые другие, но не синие. Сейчас я с семьей в Беларуси, и я спокоен за семью, это важно. Изменилось ли мое отношение к Украине и России? Да. И, к сожалению для меня, в худшую для Украины сторону. И все это «благодаря» Зеленскому. Многие в Украине говорят о силе пропаганды в России, но, находясь вне России и вне Украины, лично я понимаю, что пропаганда есть везде. И в Украине она не меньше (если не больше).

Рано или поздно война закончится. Я обязательно вернусь в свой город, потому что я там родился и я там вырос. Потому что там родились и жили мои родители, мои деды. И не важно, будет ли мой дом стоять на улице Больничной или вулиці Лікарняній… Важно, чтобы он стоял. И чтобы по нему не стреляли ничьи танки. Я не «ждун» русских, я «ждун» мира.

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