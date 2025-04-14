Будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия готова поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, если на это согласятся европейские партнеры

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который в ближайшее время займет пост канцлера ФРГ, заявил, что Германия готова поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, но при условии поддержки со стороны европейских партнеров, пишет DW.

«Я всегда говорил, что сделал бы это, но только при согласовании с европейскими партнерами», — заявил Мерц в программе телеканала ARD вечером 13 апреля.

Мерц указал, что отдельные страны, в том числе европейские, уже поставляют Киеву крылатые ракеты: «Британцы делают это, французы делают это, американцы делают это в любом случае». Если европейские партнеры согласуют поставки Taurus, подчеркнул будущий канцлер, «Германия должна принять участие в них».

Дальнобойные ракеты, по словам Мерца, могут быть использованы ВСУ для ударов по транспортным путям, соединяющим Россию с аннексированным Крымом.

Фридрих Мерц во время еще во время предвыборной кампании говорил, что разрешит поставки ВСУ дальнобойных ракет Taurus и сохранит санкционное давление на Россию.

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