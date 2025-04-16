Война Тысяча сто сорок восьмой день. Украинские беспилотники атаковали Шую в Ивановской области. Там дислоцируется бригада, которая нанесла ракетный удар по Сумам

Взрыв беспилотника в городе Шуя, 16 апреля 2025 года

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Россия

Украинские беспилотники атаковали Шую. Там дислоцируется бригада, которая нанесла ракетный удар по Сумам

Сегодня утром беспилотники атаковали город Шуя в Ивановской области. Как сообщили в правительстве региона, в результате атаки легкие ранения получили два человека. Минобороны РФ заявило, что в Шуе были сбиты семь украинских дронов.

Телеграм-канал Astra геолоцировал видео, снятые местными жителями на месте атаки. Один из беспилотников взорвался на Кооперативной улице менее чем в 200 метрах от места дислокации 112-й гвардейской ракетной бригады вооруженных сил РФ. Еще одно видео сняли на улице Генерала Белова, в месте, которое находится менее чем в километре от военного городка бригады.

Официально власти РФ не подтверждали атаку на базу. В ВСУ произошедшее не комментировали.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявлял, что 112-я бригада вместе с 448-й ракетной бригадой ВС РФ ответственна за ракетный удар по центру Сум. 15 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что атаковали в Курской области пункт постоянной дислокации 448-й бригады.

Удар по центру Сум произошел 13 апреля, по городу выпустили две ракеты «Искандер-М». В результате погибли 35 человек, в том числе двое детей, более 100 человек получили ранения. Минобороны РФ утверждало, что целью удара по Сумам было место, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы «Северск», и что в результате якобы были убиты более 60 военнослужащих ВСУ.

Позже глава Сумской ОВА Владимир Артюх подтвердил распространенную некоторыми украинскими политиками информацию, что в этот день в Сумах было запланировано награждение военных. 15 апреля президент Владимир Зеленский уволил Артюха.

Мир

США подчеркивают, что не снимут санкции с России до прекращения огня

США не рассматривают вариант ослабления санкций против РФ или каких-либо других договоренностей с Россией до того, как Москва согласится на прекращение огня. Об этом заявила представитель Госдепартамента Темми Брюс.

«Не будет никаких переговоров, никаких решений, никаких договоренностей, пока не прекратится бойня», — сказала Брюс, отвечая на вопрос о том, обсуждалась ли на последних переговорах России и США тема смягчения санкций.

Брюс отметила, что после ракетного удара РФ по Сумам «должно быть больше вопросов, кто действительно предан идее мира и прекращения огня». Продолжающиеся боевые действия, по ее словам, — это «все еще мясорубка».

Незадолго до выступления Брюс аналогичное заявление сделала представитель Белого дома Кэролайн Ливитт. Комментируя встречу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным, она отметила, что экономическое партнерство с Вашингтоном может быть стимулом для Москвы закончить войну. «Но для начала мы должны увидеть режим прекращения огня», — подчеркнула она.

Путин еще в марте на словах поддержал предложение президента США Дональда Трампа о немедленном прекращении огня, однако заявил, что необходимо согласовать ряд деталей. С тех пор США провели переговоры как с представителями России, так и с представителями Украины. Заметных результатов они не дали. Москва и Киев в итоге официально объявили лишь о 30-дневном прекращении ударов по энергообъектам, но они регулярно обвиняют друг друга в несоблюдении договоренностей.

Уиткофф встречался с Путиным 11 апреля. Через три дня, комментируя итоги переговоров в эфире канала Fox, он сказал, что между Россией и Украиной «намечается» мирное соглашение и что оно касается «этих так называемых пяти территорий». Уиткофф не пояснил, что конкретно имеется в виду. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя слова Уиткоффа, повторил свои ранее сделанные заявления, что юридическое признание аннексированных регионов российскими для Украины является «красной линией».

Война глазами читателей «Медузы»

Кирилл (Россия). Бесконечная усталость от всего происходящего и страшное понимание, что люди в России изменились необратимо, разочарование в обществе. Люди воспринимают ежедневную смерть и убийства, которые творит их страна, как само собой разумеющееся, как обычный новостной фон, люди привыкли к жестокости и насилию, смерть не шокирует. Мне было 13 лет, когда в 1999 году взорвали дома в Москве, [затем были] теракт в «Норд-Осте» [в 2003-м], Беслан [в 2004-м], и это было шоком, трагедией государственного масштаба, которые обсуждались месяцами. Сейчас дома взрываются каждый день, про «Крокус» все забыли через неделю. И всем все равно, и это последствия войны: мы стали толерантны к самому ужасному насилию. Война стала уже каким-то национальным фольклором — фильмы, «ветераны» в школе и прочие патриотические зарницы. Государство сказало, и люди это приняли, что война это радость, героизм и победа, а не смерть, насилие и равнодушие. Я не знаю, когда это кончится и кончится ли вообще, но одно могу сказать точно — общество изменилось безвозвратно, и эти изменения я не могу принять.

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