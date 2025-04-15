Война Тысяча сто сорок седьмой день. ЕС ищет способ, как не дать Венгрии заблокировать санкции против России

Автомобиль, сгоревший в результате российского ракетного удара по Сумам. 14 апреля 2025 года Vlada Liberova / Libkos / Getty Images

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Мир

В ЕС ищут способ обойти вероятное вето Венгрии на продление санкций против России

Юристы Евросоюза начали поиски решения, которое помогло бы обойти потенциальное вето Венгрии в вопросе продления антироссийских санкций, пишет «Радио Свобода» со ссылкой на источники.

Санкции ЕС продлевают каждые полгода, для этого необходимо единогласное одобрение всех стран-членов Евросоюза. Венгрия неоднократно угрожала наложить вето, но каждый раз в итоге поддерживала санкции. Обычно это происходило после получения преференций для Венгрии от Брюсселя.

В очередной раз вопрос о продлении санкций будет рассматриваться в июле. В ЕС опасаются, что позиция Венгрии станет еще более пророссийской — и вето будет не избежать.

Сейчас юристы Евросоюза рассматривают несколько вариантов развития событий.

Формально санкции представляют собой два документа — решение и постановление, тексты которых практически одинаковы. Сначала страны ЕС единогласно принимают решение, а потом исполняют его через постановление. Именно постановление необходимо продлевать каждые полгода, а однажды принятое решение остается в силе до тех пор, пока не будет отменено большинством голосов стран-членов. Таким образом, даже если Венгрия заблокирует постановление об очередном продлении санкций, само решение о санкциях останется в силе — и они продолжат действовать. При этом источники «Радио Свобода» называют эту меру «крайней», так как с юридической точки зрения она не бесспорна, и Венгрия может обратиться в суд.

В качестве другого варианта рассматривается возможность торга по поводу нового пакета санкций. Суть такова: Евросоюз предложит новый жесткий пакет, Венгрия выступит против, после чего Брюссель согласится не вводить новые санкции, а Будапешт поддержит продление старых. Это позволит премьер-министру Венгрии Виктору Орбану говорить о своей политической победе.

Третий вариант — повышение тарифов на российские товары, если санкции будут отменены. Для этого не нужно единогласного решения стран-членов ЕС. Общеевропейские санкции также можно заменить ограничениями, введенными отдельными странами на национальном уровне — но не у всех из них есть законодательство, которое гарантирует применение таких ограничений.

В предыдущий раз европейские санкции против России были продлены в январе 2025 года. Венгрия до последнего момента отказывалась поддержать такое решение. Виктор Орбан, в частности, объяснял это тем, что после вступления Дональда Трампа в должность президента США может измениться американская санкционная политика, что сделает европейские санкции ненужными. Также в Будапеште указывали, что несут убытки из-за закрытия Украиной газопровода из России. В итоге Венгрия получила от ЕС дополнительные гарантии энергетической безопасности и не стала накладывать вето на продление санкций. Издание Politico писало, что поддержать санкции главу МИД Венгрии Петера Сийярто просил госсекретарь США Марко Рубио.

Украина

Китай проверяет своих граждан, попавших в плен ВСУ

Власти Китая проводят проверку действий двух своих граждан, которые попали в плен в Украине, заявил пресс-секретарь МИД КНР Линь Цзянь в ответ на запрос «Укринформа».

О том, что два гражданина Китая, воевавшие на стороне РФ, попали в плен в Донецкой области, 8 апреля заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что таким образом Россия «прямо или косвенно» вовлекает Китай в войну. Через несколько дней Зеленский заявил, что в составе армии РФ воюют «по меньшей мере несколько сотен граждан Китая».

14 апреля пленные пообщались с журналистами в Киеве. Они заявили, что на войну их заманили обманом. Один из пленных, Ван Гуанцзюнь, рассказал, что договорился о работе реабилитологом для раненых военных, но когда он приехал в Россию, то «попал в армию, где уже не было выбора». Другой пленный, Чжан Ренбо, утверждал, что ему предложили работать строителем, а когда «началось другое», он уже «ничего не мог сделать».

Оба пленных отрицали, что имели какие-либо контакты с официальным Пекином. Они попросили власти Китая вмешаться в дело и вернуть их на родину.

Пресс-секетарь МИД КНР Линь Цзянь заявил, что правительство проверяет информацию о плененных гражданах страны. Он подчеркнул, что «поведение отдельных граждан КНР за рубежом» будет оцениваться в соответствии с китайским законодательством, и пообещал, что Пекин предпримет необходимые консульские действия.

Линь Цзянь в очередной раз напомнил об официальной позиции Китая — войну России с Украиной надо прекратить путем мирных переговоров. Он призвал «воздерживаться от политических манипуляций и использования этой ситуации для самопиара и рекламы».

За исключением военных из КНДР, которые принимают участие в боях на стороне РФ с согласия официального Пхеньяна, наемники из других стран воюют как в российской, так и в украинской армии как частные лица. При этом ранее уже были известны случаи, когда в армию РФ иностранцев заманивали обманом или принуждением.

В 2024 году несколько десятков граждан Индии обратились к властям своей страны с просьбой помочь вернуться на родину — они рассказывали, что в Индии их обманывали рекрутеры, обещая работу охранниками в России, а после приезда в РФ им давали подписывать контракты, смысла которых они не понимали, после чего отправляли на фронт. Также СМИ неоднократно писали, что в самой России власти регулярно заставляют студентов из Африки и рабочих из Центральной Азии заключать контракты, угрожая не продлить им визы.

Война глазами читателей «Медузы»

Виктория. Я чувствую, что у меня украли мою молодость, что у меня отобрали мои возможности, похитили и уничтожили мои мечты, лишили меня надежды. Мне 23 года, а во мне столько злости и ненависти, что порой мне самой страшно от себя. Я ненавижу свою страну, которая бомбит своего соседа, из-за которой я не могу реализоваться как профессионал, которой я не нужна и которая убивает будущее миллионов людей. Я ненавижу население этой страны, которое в большинстве своем смирилось с происходящим, робко ждет мира и продолжает жить и работать, будто бы ничего не случилось, будто аэропорты периодически не закрывают из-за ракетной угрозы, будто их государство не крадет у них свободу слова и их жизни, будто в соседней стране не погибают мирные люди.

Я ненавижу Европу, в которой сейчас нахожусь, потому что за маской демократии скрывается равнодушие, лицемерие, практичность и свои обиды на Россию и россиян, лучшие из которых пытаются что-то делать, даже уехали, а их тут ненавидят и тут их кислорода лишают. Я ненавижу отмену русской культуры, русского языка. Я ненавижу понятие «коллективной ответственности»: почему-то все забыли, что в тоталитарных режимах это понятие было инструментом страха, как в СССР, где семья «врага народа» могла быть уволена, арестована и выслана, а в армии это понятие используют для поддержания дисциплины и опять-таки страха, мол, если один ошибся — все из-за одного отжимаемся.

Абсолютный абсурд, что я виновата в поступках сумасшедшего президента и тех, кто его поддерживает. А что? Все немцы были виноваты? Даже Цвейг, который повесился? За что меня ненавидят украинцы? За то, что мне не посчастливилось родиться не в то время и не в том месте? За то, что у меня прадедушка родился и умер в Днепре, мой дедушка был там рожден, а потом был сослан в Сибирь? За то, что я теперь чужой и потерянный человек везде? И в России никому не нужна, и в Европе — нигде. Во мне не осталось надежды на мир, на прекрасное будущее, на открытые границы и семьи, которые смогут оправиться после потери, боли, ужаса. Надежда во мне умирала долго и мучительно, мне кажется, что я уже услышала последний вздох.

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