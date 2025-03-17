Politico: убедить Венгрию не блокировать продление санкций против России помог госсекретарь США Марко Рубио

Венгрия, которая в январе намеревалась заблокировать очередное продление санкций против России, отказалась от этого после разговора министра иностранных дел страны Петера Сийярто с госсекретарем США Марком Рубио, пишет Politico со ссылкой на источники.

Венгрия собиралась наложить вето на продление санкций, ссылаясь в том числе на возвращение в Белый дом Дональда Трампа. Но затем Трамп сам пригрозил России новыми ограничениями, если она не будет соглашаться на перемирие в Украине. Кроме того, Рубио позвонил Сийярто и, по словам двух собеседников издания, призвал Венгрию не подрывать санкционную систему Евросоюза. Это помогло убедить Будапешт отступить от своего решения и сохранить санкции.

При этом Трамп, как отмечает Politico, может изменить тактику в любой момент, предложив смягчить санкции в переговорах с Россией. Если это произойдет, ЕС потеряет критически важный рычаг в своих попытках влиять на Венгрию. Это может стать проблемой, учитывая, что для продления санкций необходимо единогласное решение всех стран. Пока в ЕС, как пишет Politico, нет консенсуса относительно ослабления санкций против России — независимо от решений администрации Трампа.

В МИД Венгрии на запрос о комментарии не ответили.

Европейские санкции против России продлеваются каждые полгода, и очередной срок их продления наступал 15 марта. При этом решение о продлении должны согласовать все 27 членов Евросоюза. За несколько дней до этого, как стало известно Financial Times, Венгрия потребовала исключить из санкций российского бизнесмена Михаила Фридмана, пригрозив, что иначе заблокирует продление ограничений в отношении двух тысяч россиян. В итоге санкции были продлены, а Венгрия при этом добилась вывода из-под ограничений троих россиян. Однако Фридмана среди них, по данным журналистов, не было.

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