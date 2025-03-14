Венгрия добилась, чтобы из-под санкций вывели троих россиян. По данным «Системы», среди них — сестра бизнесмена Алишера Усманова
Венгрия согласилась поддержать решение Евросоюза продлить на полгода санкции в отношении более чем двух тысяч россиян, сообщило агентство Bloomberg вечером 13 марта.
Венгрия угрожала не продлить действие санкций, требуя, чтобы из санкционного списка исключили восьмерых россиян, в том числе бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.
По данным Bloomberg, в итоге Венгрия добилась, чтобы из-под действия санкций вывели троих россиян. Агентство не назвало имена россиян, но отметило, что Фридмана среди них нет.
Как сообщает «Система», ссылаясь на источники в дипломатических кругах ЕС, из санкционного списка могут быть исключены:
- Гульбахор Исмаилова — сестра Алишера Усманова, которая, предположительно, владеет частью его зарубежных активов,
- Михаил Дегтярев — министр спорта РФ, бывший депутат Госдумы,
- Вячеслав Моше Кантор — бизнесмен, бывший глава Европейского еврейского конгресса.
МИД Венгрии не ответил на запрос журналистов «Системы».
Власти Венгрии неоднократно угрожали наложить вето на продление санкций ЕС, введенных в отношении России, добиваясь уступок со стороны Брюсселя. В итоге каждый раз венгерские власти поддерживали продлений санкционных мер.