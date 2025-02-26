Венгрия требует исключить из санкционных списков бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Петра Авена и еще пятерых россиян. Об этом сообщает проект со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Накануне Reuters сообщило, что Венгрия требует исключить из санкционных списков Евросоюза восьмерых россиян, угрожая в противном случае не согласиться на продление санкций. Имена россиян агентство не приводило.

По информации «Системы», это:

миллиардер Алишер Усманов;

его сестра Гульбахор Исмаилова;

бывшие владельцы Альфа-банка Михаил Фридман и Петр Авен;

бывший владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин;

бизнесмен Вячеслав Кантор;

глава группы «Альянс» Муса Бажаев;

министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Антироссийские санкции ЕС, введенные после начала полномасштабного вторжения, продлеваются каждые полгода. Для их продления неообходимо единогласное согласие всех стран блока. Венгрия неоднократно угрожала наложить вето на продление санкций, требуя от Брюсселя уступок по каким-либо вопросам. Каждый раз Будапешт в итоге поддерживал продление.

Венгрия не в первый раз требует снять санкции с некоторых россиян в обмен на продление санкций. В частности, еще в сентябре 2022 года Будапешт просил убрать из санкционных списков Усманова, Авена и владельца Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова.