Венгрия потребовала исключить из черных списков ЕС восьмерых россиян. В противном случае Будапешт грозит сорвать продление санкций

Венгрия требует исключить из санкционных списков Евросоюза восьмерых россиян, угрожая в противном случае не согласиться на продление санкций. Об этом 25 февраля пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Источники агентства не уточнили, о ком именно идет речь.

Министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто, в свою очередь, 24 февраля заявил, что Будапешт «не готов спешить» с продлением санкций в отношении отдельных граждан РФ — он также не называл их фамилий.

Антироссийские санкции ЕС, введенные после начала полномасштабного вторжения, продлеваются каждые полгода. Для их продления неообходимо единогласное согласие всех стран блока. Венгрия неоднократно угрожала наложить вето на продление санкций, требуя от Брюсселя уступок по каким-либо вопросам. Каждый раз Будапешт в итоге поддерживал продление.

Санкции против физических лиц и экономические секторальные санкции продлеваются отдельно друг от друга. В январе Венгрия угрожала не продлить экономические санкции — в итоге Будапешт и Брюссель пришли к соглашению, когда Европейская комиссия согласилась включить Венгрию в состав участников переговоров о возобновлении транзита газа в ЕС через Украину.