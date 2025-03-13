Венгрия потребовала от ЕС снять санкции с Фридмана, пригрозив заблокировать продление ограничений против двух тысяч россиян

Венгрия потребовала исключения российского бизнесмена Михаила Фридмана из санкционного списка Евросоюза, пригрозив, что иначе заблокирует продление санкций в отношении двух тысяч россиян, пишет Financial Times.

Такое требование, по данным четырех источников FT, выдвинул посол Венгрии в ЕС перед встречей послов Евросоюза в Брюсселе 13 марта. Усилия Венгрии по исключению Фридмана из санкций, по данным трех собеседников FT, поддерживаются Люксембургом.

Персональные санкции ЕС в отношении россиян, которые, как считается, поддержали войну в Украине, продлеваются каждые полгода, и очередной срок их продления наступит в субботу, 15 марта. Решение о продлении должны согласовать все 27 членов Евросоюза.

По данным FT, изначально Венгрия запрашивала исключение для восьми человек (об этом также писал Reuters), в числе которых были миллиардер Алишер Усманов и партнер Фридмана Петр Авен. Проект «Система» со ссылкой на источники также называл бывшего владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина и министра спорта России Михаила Дегтярева. Однако сейчас Будапешт снял некоторые из этих требований, сообщили три источника FT, не уточняя, какие.

Фридман на запрос о комментарии не ответил.

Санкции против Михаила Фридмана (как и против его партнеров Петра Авена и других основателей «Альфа-групп») были введены после начала войны в Украине в феврале 2022 года. Ограничения были в частности обоснованы наличием связей бизнесменов с российской властью. Позже Фридман оспаривал санкции в суде и добился изменения основания для продления. Однако в 2023 году против него отдельным решением были введены санкции на другом основании. Их отмены бизнесмен пока добиться не смог.

Санкции вынудили Фридмана и Авена уступить контроль над инвестиционной группой LetterOne и выйти из ее совета директоров. В феврале 2025 года Фридман и Авен продали свои доли в Альфа-банке и «Альфа-страховании» своему партнеру Андрею Косогову — как писал FT, в надежде, что продажа поможет им оспорить введенные против них санкции Евросоюза.

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