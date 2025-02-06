FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке своему бизнес-партнеру

Миллиардеры Михаил Фридман и Петр Авен в 2024 году продали свои доли в Альфа-банке и «Альфа-страховании» своему партнеру Андрею Косогову, пишет Financial Times со ссылкой на документы.

Сделка о продаже была заключена еще в 2023 году. Фридман и Авен вместе владели 45% акций в банке и 42% акций в страховой компании. Обе компании, по данным FT, были оценены примерно в 240 миллиардов рублей.

Продажа, как надеются бизнесмены, поможет им оспорить введенные против них санкции Евросоюза, пишет FT. Андрей Косогов, в отличие от Фридмана и Авена, не находится под санкциями.

Оба бизнесмена отказались от комментариев.

О подготовке сделки по продаже контролирующих долей Фридмана и Авена в Альфа-банке Financial Times сообщал в марте 2023 года. Тогда собеседники FT отмечали, что для завершения сделки могут понадобиться разрешения регуляторов в нескольких юрисдикциях, но в итоге сделка прошла без них.

Фридман и Авен попали под санкции 28 февраля 2022 года. Ограничения были обоснованы в частности связями обоих с российской властью. Оба подавали иски о снятии санкций, но смогли добиться только изменения основания для продления санкций (это происходит каждые полгода). Суд ЕС отменил основания для введения ограничений, действовавших с февраля 2022-го по март 2023-го, но оба бизнесмена все равно остались под санкциями, поскольку в 2023 году они были введены против них на другом основании и отдельным решением. Также против Фридмана и Авена введены санкции в Великобритании и США.

Санкции вынудили Фридмана и Авена, а также их бывших партнеров Германа Хана и Алексея Кузьмичева, уступить контроль над инвестиционной группой LetterOne и выйти из ее совета директоров. Доли Хана и Кузьмичева в Альфа-банке и LetterOne также выкупил Косогов, что сделало его крупнейшим акционером в обеих компаниях.

Читайте также

Адвокаты добились отмены двух решений о европейских санкциях против Авена и Фридмана Это не значит, что санкции сняты, — еще одно решение остается в силе

Читайте также

Адвокаты добились отмены двух решений о европейских санкциях против Авена и Фридмана Это не значит, что санкции сняты, — еще одно решение остается в силе