Попавшие в украинский плен военные из Китая дали пресс-конференцию в Киеве. Они заявили, что на войну их заманили обманом

Двое граждан Китая, воевавших на стороне России и взятых в плен украинскими военными, дали пресс-конференцию в Киеве. На ней они рассказали, что на войну их заманили обманом.

Ван Гуанцзюнь рассказал, что договорился с российским рекрутером на работу реабилитолога для раненых военных. По его словам, когда он приехал в РФ, он «попал в армию, и у него не было выбора».

Чжан Ренбо заявил, что первоначально приехал в Россию, чтобы попутешествовать, а затем «решил заработать немного денег». По его словам, ему предложили работу строителем, но потом «началось другое», и он «уже ничего не мог сделать».

Чжан и Ван заявили, что у них не было никаких контактов с правительственными структурами Китая.

О том, что в плен к ВСУ попали двое граждан Китая, президент Украины Владимир Зеленский заявил 8 апреля. Он подчеркивал, что Киев готов обменять их — но только на украинцев, содержащихся в российском плену.

В МИД Китая официально заявили, что власти страны не отправляли своих военнослужащих в Украину.

В 2023 году стало известно, что на стороне российской армии воюют несколько десятков граждан в Индии. Те из них, которым после этого при посредничестве властей удалось вернуться домой, рассказывали, что их обманывали рекрутеры, предлагая обычную работу в России, — а в итоге уже на месте принуждали подписывать военные контракты.

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