Война Тысяча сто сорок шестой день. Минобороны РФ обвиняет Украину в том, что российские военные убили мирных жителей в Сумах

Акция в Нью-Йорке после российского ракетного удара по Сумам. На одном из плакатов написано: «Прекращение огня? Россия как всегда лжет». 13 апреля 2025 года Jorge Estrellado / TheNEWS2 / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

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Минобороны РФ спустя сутки впервые прокомментировало удар по Сумам

Минобороны России сегодня днем впервые прокомментировало вчерашнюю атаку на город Сумы, в результате которой погибли более 30 человек, в том числе дети. По утверждению ведомства, удар ракетами «Искандер-М» был нанесен по месту, где проходило совещание командного состава оперативно-тактической группы «Северск». Как заявили в Минобороны, в результате якобы были убиты более 60 военнослужащих ВСУ.

О погибших мирных жителях в пресс-релизе Минобороны РФ напрямую ничего не говорится. При этом ведомство заявило: «Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировать удар отказался, лишь повторив в очередной раз, что российские военные «наносят удары исключительно по военным целям».

Сумы. Ракетный удар. Десятки погибших и раненых Meduza

Накануне некоторые украинские политики, в частности, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая и мэр Конотопа (второго по величине города Сумской области) Артем Семинихин распространили информацию о том, что в момент обстрела в Сумах проходило награждение украинских военных. По утверждению Семинихина, сами военные при этом не пострадали, так как находились в укрытии. Мэр добавил, что правоохранительные органы начали расследование с целью выяснить, кто организовал такое мероприятие в центре Сум. Других официальных сообщений от украинских властей о церемонии награждения в центре города не поступало.

Военная администрация Бердичевского района Житомирской области в своем фейсбуке сообщила, что в результате удара погиб командующий 27-й реактивной артиллерийской бригадой полковник Юрий Юла. Через несколько часов, когда об этом написали многие украинские СМИ, пост без объяснения причин был удален.

В Европе после удара по Сумам призвали усилить давление на Москву с целью принудить ее к скорейшему прекращению огня. «Я думаю, что мы должны оказать давление, максимальное давление на Россию, чтобы она действительно прекратила эту войну, потому что для мира нужны двое», — заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц назвал произошедшее «серьезным военным преступлением». Спустя несколько часов он сказал, что Берлин готов поставить Украине дальнобойные ракеты Таurus, если это решение поддержат другие страны Европы.

По последним официальным данным, в результате удара по центру Сум погибли 34 человека, среди которых двое детей. Еще 119 человек получили ранения, 11 из них находятся в тяжелом состоянии.

Последствия удара по центру Сум

«Россия снова принесла смерть» Город Сумы после российского ракетного удара, в результате которого погибли больше 30 человек. Фотографии

Последствия удара по центру Сум

«Россия снова принесла смерть» Город Сумы после российского ракетного удара, в результате которого погибли больше 30 человек. Фотографии

Крупный бизнес ЕС призывает вернуться к закупкам российского газа — на фоне торговой войны с США

Крупные компании Евросоюза начали говорить о необходимости в будущем вернуться к закупкам российского газа, прерванным после начала войны. Как пишет Reuters, это «было бы немыслимо еще год назад».

Большая часть российского газа, от которого отказался ЕС, была замещена американским СПГ. Однако в контексте внешней политики Дональда Трампа и начатой им тарифной войны крупные европейские производители теперь опасаются, что из-за чрезмерной зависимости от американского газа ЕС может оказаться в уязвимом положении. Высокопоставленный европейский дипломат в беседе с Reuters согласился с этой позицией, заявив, что поставки газа могут быть «рычагом влияния» со стороны Вашингтона в случае продолжения торговой войны.

Что об этом говорили до начала тарифных войн Трампа Вижу новости, что Европа хочет возобновить закупки российского газа. А разве страны ЕС не собирались от него отказаться?

Теперь топ-менеджеры европейских газовых компаний предлагают возобновить закупку российских энергоносителей после завершения войны, чтобы диверсифицировать поставки. «Если в Украине будет мир, мы могли бы вернуться к объемам 60, может быть, 70 миллиардов кубометров в год», — заявил Reuters вице-президент французского энергетического конгломерата Engie Дидье Олло. Аналогичную оценку в 70 миллиардов привел глава TotalEnergies Патрик Пуанн.

До войны Россия ежегодно поставляла в Евросоюз 150 миллиардов кубометров, что покрывало 20-25% потребностей ЕС.

В 2024 году 18,8% газа, импортированного ЕС, пришлось на Россию (в основном, его закупали три страны — Словакия, Австрия и Венгрия), 16,7% — на США. Крупнейшим поставщиком Евросоюза является Норвегия, поставляющая 33,6%. Ожидается, что по итогам 2025 года доля российского газа упадет ниже 10% из-за прекращения прокачки по трубопроводу, проходящему через Украину.

Война глазами читателей «Медузы»

Екатерина. Эти три года стали крахом иллюзий о человечестве и какой-то вселенской справедливости. Есть жестокая и циничная политика, есть право сильного, есть боль, ужас и безысходность в жизни попавших под раздачу простых смертных. И в этом надо как-то жить дальше — без иллюзий, но при этом не оскотинившись и не потеряв человеческое лицо. Как это сделать — я пока не знаю. Очень тяжело.

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