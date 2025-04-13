Мэр Конотопа заявил, что власти Сумской области организовали награждение военных в Сумах. Российские войска нанесли ракетный удар по городу

Мэр Конотопа Артем Семенихин заявил в прямом эфире в фейсбуке, что российские военные обстреляли город Сумы в тот момент, когда там проходило мероприятие с участием украинских военных.

По словам Семенихина, речь идет о награждении военных 117-й бригады теробороны, которое согласовал и организовал в городе глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

«Он организовал сегодня в Сумах награждение военных 117 бригады. <…> Насколько мне известно уже сейчас, его предупреждали, что этого делать нельзя», — заявил мэр Конотопа (цитата по Hromadske).

Военные, как утверждает Семенихин, не пострадали — во время обстрела они находились в укрытии.

Правоохранительные органы Украины, сообщил мэр, начали уголовное производство не только по факту российского обстрела, но и чтобы выяснить, кто организовал мероприятие в центре города с участием военных.

Семенихин при этом подчеркнул, что винит в обстреле российских военных. Ранее он требовал от властей Сумской области сложить полномочия на фоне обстрела.

Российские военные ударили по центру Сум двумя баллистическими ракетами утром 13 апреля. По последним данным ГСЧС Украины, в результате обстрела погибли 34 человека, 117 пострадали. Среди погибших и пострадавших есть дети.

После удара появилась неподтвержденная информация о том, что во время обстрела в Сумах могло проходить собрание военных ВСУ. В частности, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая опубликовала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и главкому ВСУ Александру Сырскому с требованием «не собирать военных на награждение, тем более в мирных городах». Она также упомянула «безразличных руководителей некоторых администраций», которые «рассылают информацию о собрании открытым способом, а затем остаются на должностях».

Власти Украины информацию о том, что во время обстрела Сум в городе проходило мероприятие с участием военных, не комментировали.

Последствия обстрела

Российские войска ударили ракетами по центру города Сумы. Более 30 человек погибли, больше 100 ранены Зеленский заявил: «Только сволочь так может действовать»

Последствия обстрела

Российские войска ударили ракетами по центру города Сумы. Более 30 человек погибли, больше 100 ранены Зеленский заявил: «Только сволочь так может действовать»