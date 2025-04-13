Российские войска ударили ракетами по центру города Сумы. Более 30 человек погибли, больше 80 ранены Зеленский заявил: «Только сволочь так может действовать»
Утром 13 апреля российские военные нанесли два ракетных удара по центру города Сумы, сообщили местные власти. В результате обстрела, по последним данным, погиб 31 человек, в том числе двое детей. Еще 84 человека получили ранения. Среди раненых — десять детей.
Внимание, в видео есть мат, а также погибшие и пострадавшие люди. Если это может вам навредить, не смотрите его.
Последствия атаки уточняются. Военная администрация Сумской области опубликовала фото и видео из центра Сум после обстрела. На кадрах видно, что в городе повреждено как минимум одно нежилое здание, несколько машин сгорели.
Кроме того, на видео чиновников и украинских телеграм-каналов можно увидеть сильный пожар, начавшийся посреди одной из улиц города. Судя по распространившимся в соцсетях роликам, в результате удара также поврежден троллейбус.
По данным «Украинской службы Би-би-си», под удар попал Конгресс-центр Сумского государственного университета, где часто проходят занятия для детей.
«Люди пострадали прямо посреди улицы, в автомобилях, общественном транспорте, в домах. Полиция ограничила доступ к зоне поражения», — рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко. На месте обстрела идут спасательные работы и работы по ликвидации последствий атаки.
«Ужасный удар российской баллистики по Сумам. Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные учреждения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим, — прокомментировал обстрел президент Украины Владимир Зеленский. — По предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей. Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей».
Зеленский призвал США, Европу и другие страны мира жестко отреагировать на обстрел. «Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист», — добавил он.
Войска РФ ударили по Сумам ракетой с кассетными боеприпасами, заявил глава Офиса Зеленского Андрей Ермак.