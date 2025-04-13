Российские войска ударили ракетами по центру города Сумы. Более 30 человек погибли, больше 80 ранены Зеленский заявил: «Только сволочь так может действовать»

AP / Scanpix / LETA

Утром 13 апреля российские военные нанесли два ракетных удара по центру города Сумы, сообщили местные власти. В результате обстрела, по последним данным, погиб 31 человек, в том числе двое детей. Еще 84 человека получили ранения. Среди раненых — десять детей.

Внимание, в видео есть мат, а также погибшие и пострадавшие люди. Если это может вам навредить, не смотрите его.

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть Владимир Зеленский

Последствия атаки уточняются. Военная администрация Сумской области опубликовала фото и видео из центра Сум после обстрела. На кадрах видно, что в городе повреждено как минимум одно нежилое здание, несколько машин сгорели.

Кроме того, на видео чиновников и украинских телеграм-каналов можно увидеть сильный пожар, начавшийся посреди одной из улиц города. Судя по распространившимся в соцсетях роликам, в результате удара также поврежден троллейбус.

ДСНС України

ДСНС України AP / Scanpix / LETA

AP / Scanpix / LETA

По данным «Украинской службы Би-би-си», под удар попал Конгресс-центр Сумского государственного университета, где часто проходят занятия для детей.

«Люди пострадали прямо посреди улицы, в автомобилях, общественном транспорте, в домах. Полиция ограничила доступ к зоне поражения», — рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко. На месте обстрела идут спасательные работы и работы по ликвидации последствий атаки.

«Ужасный удар российской баллистики по Сумам. Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные учреждения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим, — прокомментировал обстрел президент Украины Владимир Зеленский. — По предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей. Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей».

Зеленский призвал США, Европу и другие страны мира жестко отреагировать на обстрел. «Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист», — добавил он.

Войска РФ ударили по Сумам ракетой с кассетными боеприпасами, заявил глава Офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Медуза»