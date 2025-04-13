Война Тысяча сто сорок пятый день. Россия ударила ракетами по Сумам. Испания предложила использовать замороженные активы РФ для укрепления обороны Европы
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Украина
Российские военные нанесли ракетный удар по Сумам в Вербное воскресенье. Десятки человек погибли и получили ранения. Среди убитых и раненых — дети
Обновление. В результате обстрела, по последним данным ГСЧС Украины, погибли 34 человека, в том числе двое детей. Еще 117 человек пострадали. Среди раненых — 15 детей.
ВС РФ утром 13 апреля нанесли ракетный удар по центру украинского города Сумы, который, по некоторым данным, российские военные собираются окружить в рамках нового наступления. В результате обстрела, по последней информации, погибли 32 человека, в том числе двое детей. 99 человек, в том числе 11 детей, получили ранения. В нескольких областях Украины объявили траур.
В результате обстрела, судя по видео из города, повреждено как минимум одно нежилое здание. «Украинская служба Би-би-си» утверждает, что под удар попал конгресс-центр Сумского государственного университета, где часто проходят занятия для детей. Несколько автомобилей сгорели, сильно поврежден троллейбус, в котором в момент обстрела находились пассажиры.
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая после обстрела опубликовала обращение к Зеленскому и главкому ВСУ Александру Сырскому с требованием «не собирать военных на награждение, тем более в мирных городах». Она намекнула, что во время обстрела в городе могло проходить построение военнослужащих ВСУ, о котором узнали войска РФ. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что власти Сум собрали военных на награждение. В мероприятии, утверждает он, также участвовали мирные жители, в том числе дети. Российский телеграм-канал «Военный осведомитель» заметил на фотографиях с последствиями обстрела военные машины. Власти Украины информацию о том, что под удар попало место сбора военнослужащих ВСУ, не комментировали.
По данным местных властей, российская армия ударила по Сумам двумя ракетами. Военная разведка Украины утверждает, что речь идет о баллистических ракетах для комплекса «Искандер-М»/KN-23, запущенных расчетами 112-й и 448-й ракетных бригад ВС РФ с территории Воронежской и Курской областей. В офисе президента Украины заявили, что войска РФ ударили по Сумам ракетой с кассетными боеприпасами.
Военный аналитик Ян Матвеев в эфире телеканала «Дождь» заявил, что удар наносился ракетами со шрапнелью — об этом свидетельствуют следы на здании университета в Сумах. «Они [ВС РФ] ударили по городу, понимая, что эти металлические шарики разлетятся и убьют кого-то еще. Даже если было какое-то собрание и они решили по нему ударить, они все равно заведомо совершали военное преступление», — отметил Матвеев.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские ракеты «ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные учреждения, машины на улице». «И это в день, когда люди идут в церкви: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим, — заявил Зеленский. — По предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей. Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей». Позже он уточнил, что первая ракета попала в одно из зданий университета, а вторая разорвалась фактически над улицей.
Зеленский призвал США, Евросоюз и другие страны мира жестко отреагировать на обстрел. «Нужно давление на Россию, чтобы закончить войну и гарантировать безопасность людям. Без действительно сильного давления, без должной поддержки Украины Россия и в дальнейшем будет затягивать эту войну», — добавил он. Украинский лидер напомнил, что «второй месяц пошел» как Владимир Путин «игнорирует» предложение США о полном и безусловном прекращении огня.
Российский обстрел Сум осудил специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог. По его словам, атака на мирных жителей в Вербное воскресенье «переходит все границы приличия».
«Только Россия хотела этой войны. Сегодня очевидно, что только Россия выбирает продолжать ее. Вопреки человеческим жизням, международному праву и дипломатическим предложениям президента Трампа», — прокомментировал обстрел президент Франции Эммануэль Макрон. Глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала произошедшее «ужасающим примером того, как Россия усиливает атаки, когда Украина согласилась на безусловное прекращение огня».
Мир
Испания предложила использовать замороженные российские активы для укрепления обороны Европы и поддержки Украины
Министр экономики Испании Карлос Куэрпо 12 апреля призвал коллег из Евросоюза создать оборонный фонд, из средств которого будут выделяться невозвратные гранты на укрепление обороны Европы и помощь Украине, пишет Bloomberg.
Куэрпо заявил, что «настало время поддержать Украину» и государства на восточной границе ЕС. По мнению испанского министра, странам Евросоюза следует вместе инвестировать в оборону — «подлинно европейское общественное благо, которое приносит пользу нашим гражданам и укрепляет нашу экономическую безопасность».
Министры стран ЕС, пишет Bloomberg, в минувшие выходные изучали, как профинансировать совместное перевооружение на фоне неопределенности, привержены ли США пункту о взаимной обороне Устава НАТО, а также растущей угрозы со стороны России. Однако нехватка средств в некоторых странах — членах ЕС вынуждает блок искать дополнительные варианты финансирования.
До сих пор в ЕС рассматривали варианты финансирования перевооружения, основанные на идее льготных кредитов. Испания предложила предоставлять гранты за счет взносов государств-членов и Европейского стабилизационного механизма. В Мадриде считают, что часть замороженных российских активов также можно использовать для финансирования военных проектов «на благо Украины».
После начала российско-украинской войны в феврале 2022 года активы российского Центробанка на сумму более 260 миллиардов евро, размещенные на Западе, были заморожены. Большая часть этих денег — около 190 миллиардов евро — хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Западные страны неоднократно обсуждали возможность конфискации этих средств, но опасались, что это создаст прецедент и отразится на стабильности евро. В итоге было решено использовать для помощи Украине прибыль от российских активов, и часть денег уже была передана Киеву.
Война глазами читателей «Медузы»
Мухиджон (Ташкент). Я студент [ташкентского] филиала [московского] Губкинского университета. Честное слово, когда война началась, я был в ужасе. Всегда говорили о Ленине и о «великорусском шовинизме», и я думал, что это преувеличения, но теперь я понимаю, что это правда. У моей семьи самые теплые воспоминания об Украине, мои бабушка с дедушкой рассказывали о том, как прошла их молодость в Ялте и Одессе. Бабушка расплакалась, когда посмотрела видео бомбардировок.
Нас, молодое поколение граждан Узбекистана, война также коснулась. Теперь каждую неделю в университете нам читают лекции, на которых человек старшего поколения рассказывает нам об СВО и храбрых войсках РФ. Я до сих пор помню цитату работника из центра по делам религий: «Я как носитель древней православной русской культуры буду утверждать, что войска РФ воюют против сатанистов». Это бред, это абсурд. Какое отношение к войне в Украине имеем мы — молодежь независимого Узбекистана?
Я активно поддерживаю Украину, мои друзья поддерживают Украину. Мы все против этой преступной, аморальной войны. Люди со здравым смыслом всегда против любой войны и насилия. Я искренне верю, что Украина отстоит свою свободу и независимость. Нам чужды иллюзии, мы прекрасно знаем, что если Украина потерпит поражение, то свободу и независимость придется уже отстаивать нам, с оружием в руках.