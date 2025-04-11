Вооруженные силы РФ планируют окружить город Сумы, сообщил источник украинской службы «Би-би-си» в Генштабе ВСУ 11 апреля.

По его словам, «замысел Кремля — создать буферную зону в Сумской области и угрожать областному центру». «Одна из целей — это создать окружение или полуокружение Сум», — заявил собеседник издания.

По данным «Би-би-си», в последние недели командование украинской армии перебросило дополнительные подразделения на сумское направление, чтобы сдержать ВС РФ.

Российские военные с конца февраля, развивая наступление в Курской области, смогли перейти государственную границу и завязать бои в селах Сумской области. Бои идут в районе сел Басовка, Новенькое, Журавка и Веселовка, то есть, как отмечает издание, российская армия вклинилась на глубину до семи километров.

Чтобы не допустить создание «буферной зоны» в Сумской области, пишет «Би-би-си», украинские военные продолжают удерживать позиции в Курской области в районе сел Олешня и Горналь, а также на стыке Белгородской и Курской областей возле сел Демидовка и Поповка.

В Харьковской области, по словам собеседника издания, российская армия пытается активизировать боевые действия у Волчанска, а также развить свой успех на реке Оскол.

Источник «Би-би-си» добавил, что приоритетными направлениями наступления ВС РФ остаются агломерации городов в Донецкой области, к которым российская армия смогла приблизиться в 2024 году. Это агломерации Покровск-Мирноград и Краматорск-Славянск-Константиновка. Также выросло число атак южнее Запорожья, но угрозы городу пока нет, отметил собеседник в украинском военном командовании.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в конце марта, что, по информации украинской разведки, российские военные готовятся к новому наступлению в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Главком ВСУ Александр Сырский заявил 9 апреля, что российское наступление на Сумскую и Харьковскую области «уже началось».

Источник «Би-би-си» в Генштабе ВСУ заявил, что о начале весеннего наступления российской армии говорит то, что на всех участках фронта в конце марта более чем в два раза выросло число боестолкновений. Если в начале марта ВСУ фиксировали около 100 столкновений в день, то в конце месяца — более 200. Собеседник в Генштабе ВСУ считает, что «эскалация российского наступления» может произойти предположительно в мае — начале июня.

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