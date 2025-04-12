Киев после атаки российских дронов. 12 апреля 2025 года Thomas Peter / Reuters / Scanpix / LETA

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Украина

Спецпосланник Трампа Кит Келлог предложил создать в Украине зоны контроля — «почти как в Берлине после Второй мировой войны»

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог в интервью британской газете The Times предложил, чтобы в Украине в случае прекращения огня появилось несколько зон контроля.

«Это могло бы выглядеть почти как в Берлине после Второй мировой войны, когда были российская зона, французская зона, британская зона и американская зона», — сказал 80-летний отставной генерал Кит Келлог. Он подчеркнул, что власти США не станут отправлять наземные силы в Украину.

Предложение Келлога предполагает, что британские и французские войска наравне с украинскими в качестве «сил обеспечения» займут зону контроля на западе Украины и вплоть до реки Днепр. Судя по карте, подготовленной The Times, в эту зону среди прочего войдут Львов, Одесса и Киев.

Непосредственно в украинскую зону контроля, как следует из карты издания, будут входить территории на севере и востоке Украины, в том числе Сумы, Харьков, Днепр и Запорожье.

В российскую зону контроля войдут оккупированные территории на востоке.

Между российской и украинской зоной будет демилитаризованная зона протяженностью 30 километров вдоль существующих линий контроля на востоке.

Газета The Times отметила, что, по мнению Кита Келлога, англо-французские войска к западу от реки Днепр «совсем не будут провоцировать» Москву. Он отметил, что Украина — достаточно большая страна, чтобы вместить несколько армий, которые стремятся обеспечить соблюдение режима прекращения огня. Келлог считает, что демилитаризованную зону будет легко контролировать: «Будут ли нарушения? Возможно, потому что они всегда есть. Но следить за этим очень легко».

План Кита Келлога, отмечает The Times, предполагает, что США признают «фактический контроль России над территорией, которую они сейчас занимают». В беседе с изданием Келлог признал, что президент РФ Владимир Путин «может не принять» предложение о зонах контроля.

В своей публикации авторы The Times назвали план Келлога «разделом» Украины, что сам генерал отверг в заявлении в соцсети X. Келлог заявил, что в статье издания «исказили» его слова:

Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. Говоря о разделении, я имел в виду районы или зоны ответственности союзных сил (без американских войск). Я НЕ имел в виду раздел Украины.

Россия требует, чтобы Украина вывела войска из четырех восточных областей — Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской — и отказалась от планов вступить в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский отказывался идти на территориальные уступки.

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил Дональду Трампу, что самый быстрый способ добиться прекращения огня в Украине — это предоставить России контроль над четырьмя регионами Украины, которые она аннексировала в 2022 году. Уиткофф выступил с такой позицией после встречи со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне, сообщило 11 апреля агентство Reuters, ссылаясь на источники.

С Уиткоффом заочно поспорил Кит Келлог. На встрече с Трампом он сообщил, что Украина готова согласиться на некоторые условия, связанные с этими территориями, но она никогда в одностороннем порядке не уступит их полностью России, сообщили два источника Reuters.

Как отмечает Reuters, расхождения в администрации Трампа по поводу условий, которые Россия выдвигает для прекращения войны, усиливаются. Некоторые соратники Трампа по Республиканской партии считают, что Стив Уиткофф занимает слишком пророссийскую позицию в этом вопросе. При этом Кита Келлога по требованию России ранее отстранили от переговоров по мирному соглашению, поскольку он «слишком близок к Украине», сообщал телеканал NBC News в марте.

Война глазами читателей «Медузы»

Дмитрий (Запорожье). Главное чувство после трех лет войны — неизмеримая усталость и моральное истощение. Внутри и вокруг — всеобщая депрессия, люди делают свою работу, потому что нужно жить. Никому никто не верит, происходит какое-то тягостное ожидание чего-то худшего. Сна нормального нет, есть ночное время, прерываемое тревогами и реальными налетами. Похоже, сейчас ситуация стала еще жестче, мирных никто не жалеет. Надежды на скорое завершение войны нет, поскольку россияне не хотят этого. США играет в свою игру, на народ Украины всем плевать. К России отношение — как к абсолютному злу, к украинским правителям — как к абсолютной тупости и некомпетентности. Мир — аморфная и равнодушная субстанция, тоже уставшая от войны (по-своему). Если была некая надежда на здравомыслие, то она оказалась обманом и самообманом.

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