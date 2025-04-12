Британская газета The Times сообщила 11 апреля, что специальный посланник президента США Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог предложил план прекращения огня в Украине, который предполагает создание нескольких зон контроля на украинской территории.

«Это могло бы выглядеть почти как в Берлине после Второй мировой войны, когда были российская зона, французская зона, британская зона и американская зона», — сказал Келлог в интервью изданию.

The Times пишет, что, согласно предложению Келлога, британские и французские войска в качестве части «сил обеспечения» займут зоны контроля на западе Украины, российская армия будет находиться на оккупированных территориях на востоке, а между ними — украинские войска и демилитаризованная зона протяженностью 30 километров вдоль существующих линий контроля на востоке.

Газета отметила, что, по словам Келлога, англо-французские силы к западу от реки Днепр «совсем не будут провокационными» для Москвы. По его мнению, Украина — достаточно большая страна, чтобы вместить несколько армий, стремящихся обеспечить соблюдение режима прекращения огня.

План Кита Келлога, отмечает The Times, подразумевает, что США признают «фактический контроль России над территорией, которую они сейчас занимают». В беседе с изданием Келлог сказал, что президент РФ Владимир Путин «может не принять» предложение о зонах контроля.

После публикации The Times Кит Келлог написал в соцсети X, что в статье издания «искажено то, что я сказал». «Я говорил о силах обеспечения устойчивости после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. Говоря о разделении, я имел в виду районы или зоны ответственности союзных сил (без американских войск). Я НЕ имел в виду раздел Украины», — написал он.

Россия в ходе переговоров с США о мирном урегулировании войны требует, чтобы ей предоставили контроль над четырьмя украинскими регионами, сообщило 11 апреля агентство Reuters, ссылаясь на источники. Позицию Москвы Дональду Трампу передал спецпосланник президента США Стив Уиткофф после того, как встретился в Вашингтоне со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым.

Президент США Дональд Трамп утвердил 80-летнего отставного генерала Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине и России вскоре после своего избрания в ноябре 2024 года. Телеканал NBC News сообщил в марте 2025-го, что Келлога отстранили от переговоров по мирному соглашению из-за позиции России.