Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи в Вашингтоне со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым передал Дональду Трампу позицию Кремля — Россия должна получить контроль над четырьмя украинскими регионами.

Уиткофф сообщил Трампу, пишет Reuters со ссылкой на несколько американских правительственных источников, что выполнение этого условия поможет скорейшему заключению мирного соглашения. Уиткофф ранее публично высказывал такую позицию в интервью Такеру Карлсону.

Генерал Кит Келлог, спецпосланник президента США по Украине, рассказали собеседники издания, Уиткоффа не поддержал. Он сообщил Трампу, что хотя Украина и готова согласиться на некоторые условия, связанные с этими территориями, она никогда не согласится в одностороннем порядке полностью уступить их России.

В целом, делает вывод Reuters, расхождения в администрации Трампа по поводу условий, которые Россия выдвигает для прекращения войны, усиливаются, а некоторые соратники президента США по Республиканской партии считают, что Уиткофф занимает слишком пророссийскую позицию в этом вопросе.

Кирилл Дмитриев посещал Вашингтон в начале апреля, что стало первым визитом официального представителя России такого уровня в США после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Стив Уиткофф за последние два месяца трижды прилетал в Россию. 11 апреля он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Информации о том, что обсуждалось на этой встрече, в открытом доступе, по состоянию на вечер 11 апреля, не было.

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