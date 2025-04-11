В Петербурге началась встреча Путина со спецпосланником Трампа Уиткоффом
Источник: Кремль
Встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом началась в Петербурге, сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее в Кремле говорили, что темами встречи станут «аспекты украинского урегулирования». При этом пресс-секретарь президента РФ Песков предупредил, что очередной визит Уиткоффа в РФ «нельзя назвать судьбоносным», а прорывов от встречи ожидать не стоит.
Спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф 11 апреля прилетел в Петербург. Это его третий визит в Россию за последние два месяца.
На фоне визита Уиткоффа в Москву Трамп призвал Россию «начать действовать», чтобы прекратить войну с Украиной.