«Слишком близок к Украине». По данным NBC News, спецпосланника Трампа Кита Келлога отстранили от переговоров из-за позиции России

Спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога отстранили от переговоров по мирному соглашению из-за того, что он не устраивал Москву. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники как в американской администрации, так и российских чиновников.

Как сообщил телеканалу высокопоставленный российский источник, президент РФ Владимир Путин счел, что Келлог — генерал в отставке -«слишком близок к Украине». «Не наш тип человека, не того калибра, который мы ищем», — сказал он.

Источник в администрации президента США Дональда Трамп подтвердил NBC News, что именно Россия не хотела привлекать Келлога к переговорам.

Келлог не принимал участие во встречах американской делегации с представителями России и Украины, прошедших в феврале и марте соответственно. Его роль в дальнейшем переговорном процессе пока непонятна, отмечает NBS News.

В офисе Келлога отказались как-либо прокомментировать как его отсутствие на переговорах, так и сообщения о том, что его отстранили из-за позиции Кремля.

Трамп выдвинул кандидатуру 80-летнего генерала в отставке Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине и России почти сразу после своего избрания на пост президента в ноябре 2024 года. До этого в 2017–2018 годах Келлог был ответственным секретарем Совета нацбезопасности США, а затем советником по национальной безопасности при вице-президенте Майке Пенсе. Келлог в качестве спецпосланника в феврале посетил Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее издание Politico писало, что Келлог отстранен от участия в переговорах, но связывало это с тем, что другие члены администрации Трампа хотят играть более значимую роль в мирном процессе.

Как прошли переговоры США и Украины

Украина готова немедленно прекратить огонь — если его прекратит Россия США возобновляют военную помощь Киеву. Главные итоги переговоров в Саудовской Аравии

Как прошли переговоры США и Украины

Украина готова немедленно прекратить огонь — если его прекратит Россия США возобновляют военную помощь Киеву. Главные итоги переговоров в Саудовской Аравии