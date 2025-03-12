Politico: спецпосланника Трампа по Украине и России Кита Келлога отстранили от переговоров. В его окружении это отрицают

Кит Келлог, которого президент США Дональд Трамп назначил при вступлении в должность своим спецпосланником по Украине и России, «в значительной степени» отстранили от переговоров по мирному соглашению, пишет Politico со ссылкой на несколько источников.

По словам нескольких собеседников Politico в администрации Трампа, отсутствие Келлога на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии «подчеркивает, насколько он отстранен». Издание отмечает, что Келлог был вытеснен, поскольку другие, включая госсекретаря США Марко Рубио, советника по национальной безопасности Майка Уолца и спецпредставителя по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, заняли центральное место в переговорах.

«Роль Келлогга очень сомнительна. Слишком много руководителей, плюс Уиткофф, пытаются изобразить героев, положив конец войне», — говорит представитель администрации Трампа. По его словам, Келлог «добавляет путаницы в том, кто что делает» в процессе переговоров.

Однако в Белом доме не подтверждают отстранение Келлога. Представитель Белого дома по национальной безопасности Джеймс Хьюитт заявил, что Келлог «остается ценной частью команды, особенно в том, что касается переговоров с европейскими союзниками» США.

Источник в окружении самого Келлога сказал, что тот «часто общается напрямую с президентом», на которого он начал работать еще в 2015 году. Кроме того, как отмечает собеседник Politico, в администрации Трампа именно у Келлога лучшие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Источник отрицает, что Келлога вытесняют из процесса переговоров и предполагает, что речь идет о «внутренней борьбе в Вашингтоне».

Трамп выдвинул кандидатуру 80-летнего генерала в отставке Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине и России почти сразу после своего избрания на пост президента в ноябре 2024 года. До этого в 2017–2018 годах Келлог был ответственным секретарем Совета нацбезопасности США, а затем советником по национальной безопасности при вице-президенте Майке Пенсе.

После инаугурации Трампа Келлог посетил с визитом Киев. Он приехал в столицу Украины 19 февраля и встретился с Владимиром Зеленским. Президент Украины сообщал, что беседа с Келлогом была «хорошей».

11 марта в городе Джидда Саудовской Аравии прошли переговоры Украины и США. В составе американской делегации были Рубио, Уолц и Уиткофф, с украинской стороны — глава офиса президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Читайте также

Украина готова немедленно прекратить огонь — если его прекратит Россия США возобновляют военную помощь Киеву. Главные итоги переговоров в Саудовской Аравии

Читайте также

Украина готова немедленно прекратить огонь — если его прекратит Россия США возобновляют военную помощь Киеву. Главные итоги переговоров в Саудовской Аравии