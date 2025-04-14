новости
«Россия снова принесла смерть» Город Сумы после российского ракетного удара, в результате которого погибли больше 30 человек. Фотографии
Источник: Meduza
Российские войска 13 апреля, в Вербное воскресенье, нанесли ракетный удар по Сумам. Погибли, по последним данным, 34 человека, в числе которых двое детей. Пострадали не менее 119 человек. По городу, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, ВС РФ выпустили две ракеты. Первая попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась над улицей, рассказал Зеленский. «Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей», — подчеркнул он. «Россия снова принесла смерть», — заявили в Госполиции Украины, добавив, что 13 апреля стало «днем боли и черной скорби» для всей страны. «Медуза» публикует фотографии последствий ракетного удара по Сумам.
Проект помощи украинцам «Давайте», который совместно запустили «Медуза», «Служба поддержки» и «Дождь», начал собирать деньги для пострадавших при российском ударе по Сумам. Оформить платеж можно здесь. Пострадавшие люди, а также фонды, которые оказывают им поддержку, могут подать заявку на получение помощи здесь. С момента запуска проекта «Давайте» в феврале 2024 года на помощь мирным украинцам, пострадавшим от российской агрессии, было перечислено более 850 тысяч евро.