«Россия снова принесла смерть» Город Сумы после российского ракетного удара, в результате которого погибли больше 30 человек. Фотографии

Российские войска 13 апреля, в Вербное воскресенье, нанесли ракетный удар по Сумам. Погибли, по последним данным, 34 человека, в числе которых двое детей. Пострадали не менее 119 человек. По городу, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, ВС РФ выпустили две ракеты. Первая попала в одно из зданий университета, вторая разорвалась над улицей, рассказал Зеленский. «Только сволочь так может действовать. Забирая жизни у обычных людей», — подчеркнул он. «Россия снова принесла смерть», — заявили в Госполиции Украины, добавив, что 13 апреля стало «днем боли и черной скорби» для всей страны. «Медуза» публикует фотографии последствий ракетного удара по Сумам.

Поврежденные автомобили у здания академии банковского дела в Сумах Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

Ракета, взорвавшаяся над центром Сум, уничтожила автобус. Многие пассажиры и водитель — Николай Леон — погибли, сообщил «24 канал» Volodymyr Hordiienko / AP / Scanpix / LETA

Личные вещи пассажиров в автобусе, уничтоженном в результате российского ракетного удара Denys Kryvopyshyn / Global Images Ukraine / Getty Images Тело одного из погибших в центре Сум Volodymyr Hordiienko / AP / Scanpix / LETA

Тела погибших в Сумах Volodymyr Hordiienko / AP / Scanpix / LETA Детский самокат рядом с местом ракетного удара. Среди погибших в Сумах — двое детей Volodymyr Hordiienko / AP / Scanpix / LETA

Украинские СМИ публикуют некрологи. Среди погибших — Елена Когут, пианистка и органистка областной филармонии, преподававшая в Сумском профессиональном колледже искусств и культуры, учительница Марина Чудеса и ее мама, студентки медицинского института Сумского государственного университета Светлана Штепа и Дарья Лобода, семья Мартыненко — мать, отец и сын — ученик шестого класса Oleh Voronenko / Suspilne Ukraine / JSC «UA:PBC» / Global Images Ukraine / Getty Images

Одна из ракет ударила по конгресс-центру Сумского государственного университета, где 13 апреля должны были показывать детский спектакль «Капризная принцесса» Volodymyr Hordiienko / AP / Scanpix / LETA

Поврежденное здание Института прикладной физики Национальной академии наук Украины Volodymyr Hordiienko / AP / Scanpix / LETA

Разрушенное в результате ракетного удара здание в центре Сум Ukraine State Emergency Service / EPA / Scanpix / LETA По данным Сумского городского совета, всего были повреждены 48 зданий, в том числе 28 многоквартирных жилых домов и 18 нежилых сооружений Volodymyr Hordiienko / AP / Scanpix / LETA

У автобуса, попавшего в зону поражения российской ракеты, оказались заблокированы двери. 13-летний Кирилл Ильяшенко — ученик школы № 4 — несмотря на осколочные ранения головы, сумел выбить окно и разблокировать дверь, чтобы выжившие пассажиры смогли выбраться Yehor Kryvoruchko / Kordon.Media / Global Images Ukraine / Getty Images

«Я была на кухне, потом ничего не поняла, такой грохот, взрыв, я оказалась в углу на полу, очень все болело. Окно было выбито. Вообще ничего не осталось, вылетели балкон, двери, окна — все вылетело», — рассказала «Суспильне» жительница одного из поврежденных в Сумах домов Нина Семенович

В результате удара по Сумам пострадали, по последним данным , 119 человек, среди которых как минимум 15 детей Denys Kryvopyshyn / Global Images Ukraine / Getty Images

14-16 апреля объявлены в Сумах днями траура по жертвам ракетного удара. Траур также объявили и другие города Украины, в том числе Львов и Конотоп Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Европейские и американские политики, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог осудили удар по Сумам и выразили соболезнования пострадавшим и родным погибших. «Мои мысли сегодня с украинским народом», — написала в соцсети X глава европейской дипломатии Кая Каллас. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об ударе по Сумам, заявил, что в Кремле не комментируют ход «специальной военной операции», добавив, что российские войска «наносят удары только по военным и околовоенным целям» Roman Pilipey / AFP / Scanpix / LETA

Проект помощи украинцам «Давайте», который совместно запустили «Медуза», «Служба поддержки» и «Дождь», начал собирать деньги для пострадавших при российском ударе по Сумам. Оформить платеж можно здесь. Пострадавшие люди, а также фонды, которые оказывают им поддержку, могут подать заявку на получение помощи здесь. С момента запуска проекта «Давайте» в феврале 2024 года на помощь мирным украинцам, пострадавшим от российской агрессии, было перечислено более 850 тысяч евро.