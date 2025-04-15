«Для нас это красные линии». Зеленский ответил на слова Уиткоффа о «пяти территориях» в мирном соглашении с Россией

Украина — суверенное государство, о ее территории может говорить только украинский народ, заявил президент страны Владимир Зеленский.

Так украинский лидер прокомментировал заявление специального посланника президента США Стива Уиткоффа о «пяти территориях» в возможном мирном соглашении с Россией, пишет «Интерфакс-Украина».

«Вы знаете, что для нас это красные линии — признавать любые территории временно оккупированные как не украинские, а российские. Поэтому опять-таки, соответствующие представители обсуждают вопросы вне своей компетентности», — сказал Зеленский на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе.

Уиткофф заявил ранее в эфире Fox News, что мирное соглашение будет включать урегулирование вопроса «так называемых пяти территорий». При этом он не уточнил, о чем идет речь. Вероятно, спецпосланник Трампа говорил о пяти регионах Украины, претензии на которые заявила Россия, начиная с 2014 года.

По данным Reuters, Стив Уиткофф убеждал Дональда Трампа, что самый быстрый способ добиться перемирия в Украине — это предоставить России контроль над четырьмя украинскими регионами, об аннексии которых РФ объявила в 2022 году.

Владимир Путин ранее требовал, чтобы Украина вывела свои войска с территорий аннексированных РФ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, Россия с 2014 года считает, что в ее состав входит Крым. Украина присоединение полуострова к РФ не признает.

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