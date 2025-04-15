Между Россией и Украиной «намечается» мирное соглашение, заявил специальный посланник президента США Стив Уиткофф, комментируя в эфире Fox News встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Это уже третья встреча с ним. Последняя встреча длилась около пяти часов. В тот момент в комнате находились два его ключевых советника, [Юрий] Ушаков и Кирилл Дмитриев. Встреча была очень интересной, и в конце концов мы пришли к единому мнению», — сказал Уиткофф. По его словам, России и США «потребовалось время», чтобы прийти к этому.

«Запрос Путина в том, чтобы иметь постоянный мир. Так что, помимо прекращения огня, мы получили ответ на этот вопрос», — заявил посланник Трампа.

Мирное соглашение касается этих так называемых пяти территорий, но есть еще гораздо больше. Есть протоколы безопасности… Я имею в виду, что к этому прилагается множество деталей. Это сложная ситуация, в основе которой лежат реальные проблемы, возникающие между двумя странами. И я думаю, что мы, возможно, стоим на пороге чего-то, что будет очень, очень важно для всего мира. Кроме того, я считаю, что есть возможность изменить отношения между Россией и Соединенными Штатами с помощью очень привлекательных коммерческих возможностей, которые, на мой взгляд, обеспечат реальную стабильность в регионе. Партнерство создает стабильность.

Стив Уиткофф не уточнил, о каких пяти территориях идет речь, возможно, он имел в виду пять регионов Украины, претензии на которые заявила Россия, начиная с 2014 года. Агентство Reuters ранее писало, что Уиткофф сообщил Дональду Трампу, что самый быстрый способ добиться прекращения огня в Украине — это предоставить России контроль над четырьмя регионами Украины, об аннексии которых РФ объявила в 2022 году. Владимир Путин ранее требовал, чтобы Украина вывела свои войска с территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Россия с 2014 года считает, что в ее состав входит Крым, Украина это не признает.

Стив Уиткофф и Владимир Путин провели третью за два месяца встречу 11 апреля. Она проходила в здании Президентской библиотеки имени Бориса Ельцина в Петербурге. Перед встречей Уиткофф провел отдельные переговоры с спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым. После встречи Путина и Уиткоффа в Кремле призвали не ждать «сиюминутных результатов» от переговоров России и США.

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