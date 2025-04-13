В Кремле призвали не ждать «сиюминутных результатов» от переговоров России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хорошей динамику российско-американских отношений, но призвал не ждать «сиюминутных результатов» от переговоров РФ и США.

«На самом деле, все движется очень хорошо», — сказал Песков ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину. Сотрудник телеканала «Россия 1» (ВГТРК) попросил представителя Кремля рассказать, как развиваются российско-американские переговоры и отношения.

По словам Пескова, «реанимировать отношения практически с нуля — дело очень сложное», и требует «очень напряженных дипломатических и иных усилий». «Весь путь состоит из маленьких шажков по воссозданию атмосферы хотя бы минимального взаимного доверия, по укреплению этого взаимного доверия», — добавил он, отметив, что сейчас этим занимаются дипломаты, спецслужбы, а также спецпредставители президентов двух стран.

«Это все помогает, но, безусловно, ждать каких-то сиюминутных результатов невозможно. Слишком сложные проблемы, и слишком запущены они были», — заявил Песков.

США начали отдельные переговоры с Россией и Украиной о завершении войны в середине февраля.

С тех пор Вашингтону удалось добиться лишь согласия обеих сторон на 30-дневный мораторий на удары по объектам энергетики. При этом Киев и Москва регулярно обвиняют друг друга в нарушении соглашения. Украина также согласилась на предложенное США полное перемирие на 30 дней, но Россия это предложение отвергла.

Президент США Дональд Трамп несколько раз призывал Россию «действовать» для завершения войны в Украине. Источники Axios сообщали, что он может наложить новые санкции на РФ, если до конца апреля не удастся договориться о перемирии.

Читайте также

Переговоры Путина с Трампом иногда сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года. Тогда Сталин, Рузвельт и Черчилль обсуждали новый мировой порядок Историк Сергей Радченко объясняет, почему теперь все иначе

Читайте также

Переговоры Путина с Трампом иногда сравнивают с Ялтинской конференцией 1945 года. Тогда Сталин, Рузвельт и Черчилль обсуждали новый мировой порядок Историк Сергей Радченко объясняет, почему теперь все иначе