Россия передала США данные о том, что Украина нарушает мораторий на удары по объектам энергетики

Представители России передали США данные о нарушении Киевом моратория на удары по объектам энергетики, сообщил 11 апреля директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

«Эти данные передаются в Вашингтон как соавтору инициативы, столицы других стран и международные структуры как еще одно подтверждение недоговороспособности киевского режима», — сказал Полищук в беседе с РИА Новости.

Россия и Украина отдельно друг от друга в марте договорились с США, что не будут наносить удары по энергетическим объектам. По версии Москвы, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре действует с 18 марта, по версии Киева — с 25 марта. Россия и Украина регулярно обвиняют друг друга в нарушении моратория и отвергают встречные обвинения в свой адрес.